Умер поэт Евгений Евтушенко

Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщил сегодня друг поэта Михаил Моргулис. Накануне Евтушенко госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу города Талса (штат Оклахома).

Евтушенко просил похоронить себя в подмосковном Переделкино рядом с Борисом Пастернаком, а также не отменять концерты, которые планировалось посвятить его юбилею. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер юбилейного фестиваля Сергей Винников.

Фото РИА Новости

Евтушенко 18 июля должно было исполниться 85 лет. Он планировал провести гастрольный тур по городам России, Беларуси и Казахстана.

В 2010 году Евтушенко обращался к властям Беларуси со словами «так страшно слышать сейчас, что чуть не убили одного из лучших белорусских поэтов». Спустя пять лет он встретился с Александром Лукашенко.

Евгений Евтушенко родился в 1933 году в Иркутской области. Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году.

В общей сложности опубликовано более 150 книг, написанных Евгением Евтушенко. Среди самых известных его творений - поэмы "Братская ГЭС", "Мама и нейтронная бомба", сборник стихов "Граждане, послушайте меня". Он также является автором публицистических произведений, мемуарной прозы. Евтушенко выпустил антологию русской поэзии "Поэт в России больше, чем поэт".

С 1991 года Евгений Евтушенко постоянно жил в США, где преподавал в Университете Талсы, выступал с лекциями о русской поэзии и европейском кино в других американских учебных заведениях.