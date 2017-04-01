Депутат Марзалюк избежал административной ответственности

Игорь Марзалюк участвовал в несанкционированном «Марше нетунеядцев» в Могилеве 15 марта, но на сутки не попал.

После митинга 15 марта задержали почти всех выступающих, кроме депутата Палаты представителей. Некоторым из них присудили административный арест.

Могилевский активист и правозащитник Александр Хамратов решил выяснить, был ли привлечен к ответственности Игорь Марзалюк и если нет, то почему, сообщает mspring.online.

На запрос активиста в Ленинский РОВД ответил заместитель начальника РОВД подполковник Юрий Колотилкин:

– В отношении гражданина Марзалюка И.А. должностными лицами Ленинского РОВД г. Могилева протокол об административном правонарушении за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий не состоял из-за отсутствия в его действиях состава указанного административного правонарушения.

Александр Хамратов ответом остался недоволен.

– Депутат Палаты принимал участие в несанкционированном митинге и выступал на нем с помощью инструментов усиления голоса. Полагаю, очень важно определить тонкую грань между действиями депутата Марзалюка и теми, кто аналогичным образом принимал участие в акции, но кто получил суровое наказание в виде ареста на 15 суток, – считает Хамратов.

Правозащитник направил уточняющий запрос в милицию.