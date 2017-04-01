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01.04.2017
Игорь Яковенко, Ежедневный журнал
Как НТВ кастрировало протест лауреатов «Ники»

Навальный вывел на улицы молодежь, а она, в свою очередь, разбудила творческую интеллигенцию. Даже Познер проснулся, недовольно выглянул в окно, поморщился и сказал, что ему это не нравится.

Причем не нравится все: и Навальный, и то, что делает власть.

Одним из наиболее резонансных событий после акции 26.03.17 стало выступление нескольких известных кинематографистов во время 30-й церемонии вручения национальной премии Академии кинематографических искусств «Ника», где лауреаты премии Сокуров, Митта, Красовский, Коренева и Манский высказались в поддержку политических заключенных и в защиту людей, задержанных во время воскресных акций протеста.

Александр Сокуров, получивший премию в номинации «Честь и достоинство», вспомнил об обещании Путина «подумать о деле Олега Сенцова», сказал, что государство напрасно фамильярно поступило с молодежью в ходе воскресной акции, призвал не «начинать гражданскую войну среди школьников и студентов», а «услышать их», а также потребовал прекратить насилие в отношении женщин — участниц массовых акций.

Наиболее жесткие оценки происходящего прозвучали в выступлении Виталия Манского, получившего «Нику» в номинации «Лучший неигровой фильм». Он сказал, что у нас «пока не Северная Корея», но в отличие от жителей Северной Кореи, которые родились в такой стране, «мы страну просрали, поэтому мы хуже Северной Кореи».

Это выступление очень расстроило ведущего церемонии Юлия Гусмана, который сообщил, что своим употреблением глагола «просрали» Виталий Манский вычеркнул данную церемонию из трансляции всех федеральных каналов, после чего Гусман поздравил всех присутствующих в качестве «просравших и обосравшихся». Глагол, использованный режиссером Манским, не входит в перечень слов, запрещенных Роскомнадзором к употреблению в СМИ, но его семантические свойства в словарях характеризуются пометкой «вульг.», что, безусловно, ограничивает использование данного термина.

Фото ТАСС

Однако Юлий Соломонович напрасно расстраивался. НТВ показала церемонию. Правда, выступления лауреатов данная телекомпания дала в собственном авторском переводе. Наиболее творчески сотрудники НТВ подошли к переводу выступления Виталия Манского. Все его слова о путинской России и Северной Корее, а также о том, что именно мы сделали со своей страной, в авторском переводе НТВ прозвучали как одно-единственное слово: «спасибо». Именно это одно слово, по мнению редакторов НТВ, и произнес режиссер Манский.

«Переводчики» из НТВ подвергли глубокой творческой обработке выступления Митты, Кореневой, Абрамова. По их мнению, режиссер Красовский сказал: «Здравствуйте, спасибо большое за эту премию!», хотя все присутствующие услышали речь про митинг, задержания людей и призыв к коллегам «использовать свою власть над умами, над чувствами людей для того, чтобы что-то изменить в судьбе этих людей, потому что это наши с вами зрители».

Единственное политическое выступление, которое редакторы НТВ решили не переводить на свой лад, а дать на языке оригинала, была речь Александра Сокурова. Причиной такой деликатности стало отнюдь не какое-то исключительное уважение к режиссеру, а то обстоятельство, что в Кремле решили зачем-то ему ответить по поводу Олега Сенцова. Дмитрий Песков сообщил, что, оказывается, «ответ Сокурову в отношении Сенцова Владимир Путин дал в Санкт-Петербурге во время соответствующего заседания». Напомню, что тогда ответ Путина звучал так: «Я подумаю». Поскольку теперь в переводе Пескова это и значит дать окончательный ответ, осталось оба эти ответа, и Путина и Пескова, перевести на русский язык. К сожалению, опубликовать этот перевод совершенно невозможно, поскольку он содержит только те слова, которые запрещены Роскомнадзором и категорически не произносятся при дамах.

Работа по кастрации церемонии вручения «Ники» заняла у сотрудников НТВ примерно час. Пока хирурги из НТВ оперировали «Нику», в эфир вместо церемонии пустили сериал «Демоны» про бандитов 90-х годов прошлого века. Видимо, сотрудники НТВ хотели, чтобы у зрителей выстроился смысловой ряд и возникли причинно-следственные цепочки, ведущие от бандитов 90-х годов к лауреатам «Ники».

Почему известные кинематографисты, в том числе и те, кто не был замечен в особом вольтерьянстве, именно сейчас продемонстрировали вполне внятную гражданскую позицию? Полагаю, что они испытали дискомфорт, наблюдая за тем, как молодежь, которая вышла на защиту прав всех граждан, в том числе и известных кинематографистов, лупят дубинками и волокут в автозаки. Попросту говоря, им стало чуть-чуть стыдно за свою былую пассивность и робость. И это не может не вызывать к ним симпатии.

 
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