Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?

Любопытные кадры о визите главы Беларуси в Туркменистан.

Видеоряд со встречи Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов позволяет сделать вывод, что местные чиновники слушали президентов, не поднимая головы.

В первом ряду слева выделяется группа белорусских товарищей, которые позволили себе смотреть на президентов

Аналогичная ситуация повторилась на церемонии открытия Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Михаил Мясникович, Анатолий Калинин, Владимир Макей и другие белорусские чиновники вновь выделялись на фоне туркменских

Были во время визита главы Беларуси и другие интересные эпизоды, которые не показали на государственных телеканалах. На Гарлыкский горно-обогатительный комбинат Лукашенко прибыл в солнцезащитных очках и долго не снимал их – ни при встрече с детьми, ни при общении с Бердымухамедовым.

Игру туркменских музыкантов Лукашенко похвалил жестом в западном стиле.

Во время ознакомительной поездки двух руководителей государств по новому комбинату в автобусе произошла еще одна интересная ситуация. Местные рабочие выстроились в длиннющую шеренгу и приветствовали президентов. Лукашенко в Беларуси так еще не встречали.

Эти кадры оставляют двоякое впечатление. С одной стороны нам, к счастью, еще далеко до того культа личности, который установлен в Туркменистане. С другой – узкий круг общения Александра Лукашенко, наверное, не может не сказаться на его взглядах.