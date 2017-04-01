«Элитам говорится: ребята, смотрите, Медведев-то еще живой!»

Николай Сванидзе высказался на «Эхе Москвы» о реакции Владимира Путина на акции протеста в России.

― То, что после всех акций протеста Путин взял Медведева поехал в Арктику. Можно это считать неким ответом?

― Думаю, да. У нас Византия по сути. Третий Рим. Поэтому у нас страна символов, символических жестов. У нас мало что проговаривается битым словом. Но много что показывается и я думаю, что то, почему-то на Землю Франца Иосифа. Почему?

― Красиво.

― Какая земля…

― Красные куртки на белом снегу.

Фото ТАСС

― Почему Франца, почему Иосифа. Что это такое. С ледорубом. Здесь было два жеста красивых. Первый жест – снова этот тандем уже, о котором мы успели забыть Путин-Медведев. И этим было продемонстрировано, что Медведев не сбрасывается с борта.

И притом продемонстрировано отнюдь было не Навальному и конечно, не тем, кто участвовал в этих акциях 26 марта. Потому что им ничего вообще там не говорится. Они вне контакта.

А говорится элитам. Что, ребята, смотрите, Медведев-то еще живой. Он никуда не делся.

И на следующий день, кстати, был смешной эпизод, когда Медведев это сейчас модное слово «отчитка». Изгнание бесов, экзорцизм называется отчитка. Вот Медведев отчитал Ткачева…

Рекомендовал ему засовывать в разные места будильники, и это было действительно очень грозно, потому что господин Ткачев, видимо, не следил за тем, что происходило на Земле Франца Иосифа, а надо было бы последить. Он все больше наверное в своих латифундиях где-то, что правильно конечно, министр сельского хозяйства, а надо было про Землю Франца Иосифа не забывать.

А они там были двое. А он подумал, что Медведева больше нет, и не пришел к нему на заседание и Медведев ему сделал отчитку. Это было забавно. А второе это ледоруб конечно.