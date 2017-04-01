Из СИЗО выпустили молодофронтовцев, задержанных по «делу боевиков»

1 апреля вышли на свободу задержанные ранее в качестве подозреваемых по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков активисты «Молодого фронта» Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев, Артем Левченко и Владимир Еременок.

Дмитрий Кременецкий, Роман Васильев и Артем Левченко. Фото Бориса Горецкого

Все они были задержаны в рамках расследования уголовного дела о подготовке массовых беспорядков и находились в СИЗО № 1 по улице Володарского. Дело возбудил КГБ. Как минимум один из них — Владимир Еременок — по его словам, остается в статусе подозреваемого, ему изменена мера пресечения.

Зміцер Дашкевіч: Гэта справа нейкі анекдот

21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски.

«Зьезьдзілі на адпачынак у Карпаты — атрымаўся «лягер баевікоў ва Ўкраіне»

TUT.BY сделал инфографику о количестве, личностях задержанных и их связях между собой. За основу взяли информацию из СМИ, а также сведения от источников, близких к «Белому легиону» и «Патриоту».

Инфографика: Антон Девятов