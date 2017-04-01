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01.04.2017
Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата»

 Об этом «Радыё Свабода» рассказала представитель телеканала в Минске Светлана Калинкина.

Фото Борис Горецкий, БАЖ

– Когда мы зашли в офис, там уже не было ничего, унесли даже мониторы, на которых нет никакой информации. И что произошло буквально через 10 минут? Все журналисты достали свои ноутбуки и начали работать.

Так что сегодня это большая глупость – воевать с журналистикой. Вести стрим, живые трансляции может любой человек, имеющий телефон. И власти белорусские никак не могут этому мешать, перекрыть все каналы. Нельзя жить в 20-м веке, когда уже давно 21-й, и мир давно ушел вперед.

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