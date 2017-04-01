Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Что произошло через 10 минут после входа журналистов в разгромленный офис «Белсата»
«Они успевают и там, и тут, а мы не знаем себе равных только в бряцании оружием»
Что подорожало с 1 апреля
Как Лукашенко и Путин поздравили друг друга по случаю праздника 1 апреля
Работникам прокуратуры повысили зарплаты
Зміцер Дашкевіч: Гэта справа нейкі анекдот
Оператора «Белсата» хотели везти на Окрестина, но неожиданно освободили
Обнаружен повешенным 31-летний замдиректора ОАО «Интеграл»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи
В американской тюрьме забит до смерти Ангел Смерти
«Это месть». В офисах телеканала «Белсат» прошли обыски: вынесли технику, есть задержанный
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Охранник на Окрестина: «Вы, бесцельно шатающиеся, отойдите подальше...»
Журналисты нашли ОМОНовца, который вел отважную белоруску в автозак
4 цитаты Лукашенко во вторник, которые не стыкуются с делами
«Не здзіўляюся, што тата не назваў свае дадзеныя міліцыянтам»
Цифра дня. Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин
Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак
Карбалевич: «Сегодня Лукашенко логичней было бы лететь в Москву»
Кто-то явно подставился
Как 83-летний профессор троллил ОМОН: «Ребята, сексом нужно заниматься»
«Зато теперь их фамилии на слуху». 7 фото о чести и позоре во время массовых судов
Девушка с улыбкой на руках у ОМОНа: Не понимаю, зачем они меня несли
Золотые слова Лукашенко
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Три минских стены «замироточили» Шуневичем и его коллегами
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Минск-Москва. Невеселые картинки
Игрушки силовиков 25 марта. Большая фотогалерея
Клаусон, но не Санта!
Улыбающийся омоновец
Комментарии
01.04.2017
Антон Орех, Эхо Москвы
«Они успевают и там, и тут, а мы не знаем себе равных только в бряцании оружием»

Одна из самых потрясающий картин, какие я видел в жизни, настигла меня совершенно случайно. Я ехал в чешском поезде, типа электрички из Праги в провинцию. И за окном в сумерках мне открылось потрясающее зрелище.

Огромное поле, до самого горизонта. И все это поле было заставлено техникой – танками, БМП, орудиями, еще чем-то. Это советское оружие, которое мы задаром поставляли Варшавскому Договору и которое теперь как отходы сгрузили на этом поле до самого горизонта. Тысячи людей трудились тысячи дней, чтобы это произвести. Миллиарды рублей были на это потрачены. И всё зря, всё в помойку. Эти танки превратились в хлам, рубли пущены по ветру, Варшавского Договора нет, советская экономика рухнула, страна развалилась, а в технологическом смысле мы отстали навсегда.

Я вспомнил об этом теперь, когда частная космическая компания Space X запустила ракету и эта ракета вернулась на землю, а потом взлетела в космос снова.

А мы в этот день доложили, что наши подводные лодки достигли показателей Советского Союза по количеству часов, проведенных в дальних походах. Каждая страна сама выбирает свой путь. Мы выбираем путь дальних подводных походов. Америка выбирает путь к звездам. Путь, который неизбежно приведет к новому технологическому прорыву, на который нам нечем будет ответить.

Они будут производить продукты уже XXII века, а мы будем производить телевизионную картинку, где бравые подводники пугают Америку и НАТО. При этом американские подводники наплавали часов никак не меньше, чем наши. Боюсь, что даже здесь мы от них отстаем. Они почему-то успевают и там, и тут, а мы не знаем себе равных только в бряцании оружием.

Мы гордились космосом, но что такое наш космос сегодня? Рабочие космических заводов, которые зарабатывают меньше дворников? Всемирный памятник воровству космодром «Восточный»? Наши ракеты не то что не могут взлететь повторно, они все чаще просто не могут взлететь!

У них Спейс Экс, а у нас Спейс Хе. Роскосмос говорит, что у нас какая-то другая система, что у нас как-то иначе все устроено, и что мы тоже можем сделать многоразовые ракеты, но на это же и деньги нужны и долгие годы труда.

Ребята, мы проиграли конкретному человеку по имени Илон Маск. Который потратил на порядок меньше денег и на порядок меньше времени. Ему 46 лет! Блин, он всего на год старше меня! И к 46 годам он успел сделать столько, сколько наша родная страна, боюсь, еще 46 лет не сделает. Потому что ему не надо воровать у самого себя миллиарды.

Ему не надо содержать армию дармоедов и пустомелю Рогозина, ему не надо подписывать в Белом Доме три чемодана справок и за каждую справку давать еще три чемодана взяток. Практически все современные устройства – все эти компьютеры, автомобили, телефоны, телевизоры, которые нас окружают — придуманы и сделаны не нами. Кто-то включал мозги, а мы просто достали из кармана деньги и купили.

Даст бог, не кончится нефть, и не кончатся нефтяные деньги. Чтобы их хватило на новые покупки и на новые подводные лодки, которые будут ходить в дальние походы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:19)
Главное
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
Три примера, как чиновники выдают проваленные задачи за радостные новости
«Человек бьет тебя в лицо, а ты видишь радость в его глазах»
«Фарш из пресловутых мух и котлет уже дурно пахнет»
На пикете у КГБ задержали людей: «Кали ласка, проходите, присаживайтесь»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY