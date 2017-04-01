Что подорожало с 1 апреля

Список из трех пунктов.

Топливо

В ночь на 1 апреля в Беларуси подорожало топливо. Цена литра бензина и дизеля вновь, уже третий раз в этом году, увеличилась на 1 копейку.

Тарифы МТС

С 1 апреля мобильный оператор МТС повысил цены. Для большинства тарифов на 8−9% выросла абонентская плата, стоимость звонков и СМС-сообщений.

Узнать свой тарифный план можно с помощью USSD-запроса *111*12# или отправив бесплатное СМС с текстом «А» или «а» на номер 0887.

Подробности здесь.

Некоторые марки сигарет

С 1 апреля подорожали некоторые марки сигарет. Цены выросли от 2 до 20 копеек. К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» подорожали от 2 до 15 копеек. «Табак-инвест» поднял на 20 копеек цены только на Camel Black (до 1,8 рубля). А «Беларусьторг» повысил стоимость некоторых марок сигарет от 5 до 10 копеек.