Как Лукашенко и Путин поздравили друг друга по случаю праздника 1 апреля

В связи с Днем единения народов Беларуси и России руководители двух государств выступили с обращениями.

Александр Лукашенко направил Владимиру Путину поздравление по случаю «знаменательного праздника». Он высказал убежденность, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия.

Кроме того, Александр Лукашенко выступил с отдельным обращением к белорусам и россиянам. Он, в частности, отметил, что нынешний год примечателен «началом третьего десятилетия союзного строительства».

А что же Владимир Путин? По случаю Дня единения народов Беларуси и России пресс-служба Кремля опубликовала его приветственное послание. Этот текст также довольно банален: «Вот уже более двух десятилетий россияне и белорусы уверенно идут по пути интеграции».

Ранее пресс-служба главы Беларуси подтвердила, что 3 апреля состоится встреча руководителей двух государств. Лукашенко полетит к Путину в Санкт-Петербург.

«В такие моменты возникает солидарность диктаторов»