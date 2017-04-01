Работникам прокуратуры повысили зарплаты

Постановлением Минтруда от 24 марта 2017 года установлены новые коэффициенты для определения размеров окладов прокурорских работников.

Постановление вносит изменения в аналогичное постановление №59 2013 года.

На сильную разбежку между некоторыми новыми и старыми цифрами обратил внимание пользователь Фейсбука Dim Iva.

Например, у минских прокуроров коэффициент увеличился с 3,9 до 5,1.

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