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Общество
01.04.2017
Мария Владимирова, Завтра твоей страны
Welcome to Belarus: отпугнут ли туристов зачистки на улицах Минска?

 Как увеличение безвизовых дней пребывания в Беларуси повлияет на развитие туризма – анализируют эксперты «Завтра твоей страны».

Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить до 12 дней. Об этом заявил 31 марта первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщает Радыё Свабода.

— Такая возможность сейчас изучается. Мы выступаем за увеличение срока. Есть предложение вдвое увеличить срок пребывания на нашей территории иностранцев без визы — с пяти дней два раза, а с учетом выходных до двенадцати календарных суток, — сообщил замминистра.

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев полагает, что при увеличении срока безвизового режима в Беларусь будет больше туристов приезжать, хотя на большие подвижки надеяться не стоит.

Эксперт ссылается на то, что в среднем, по данным Белстата, турист проводит в нашей стране 5 дней.

По мнению Елисеева, более эффективной для привлечения туристов может стать возможность въезжать в страну через любой пункт пропуска, в том числе наземным транспортом.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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