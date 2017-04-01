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01.04.2017
AdMe
13 первоапрельских розыгрышей, которые запомнятся надолго

Если вы обожаете подшучивать над окружающими и ждете 1 апреля, чтобы сделать это «легально», то эта статья как раз для вас. Впрочем, она будет полезна и тем, кто всего этого не любит: вы узнаете, чего стоит избегать в День смеха.

Итак, AdMe.ru нашел для вас 13 довольно безобидных, но забавных розыгрышей, которые вы можете устроить у себя дома, на работе или в компании друзей.

Карамельный душ

© Movieclips/youtube.com 

Для этого розыгрыша вам понадобятся карамельные конфеты без начинки. Рано утром, пока ваша «жертва» еще спит, отвинтите головку душа, вложите в нее конфету и аккуратно завинтите обратно. Ничего не подозревающий человек примет сладкий душ, после которого придется вымыться еще раз. Но, пожалуйста, не практикуйте такое в отношении тех, кто склонен к аллергии.

Яблоки с сюрпризом

© instructables.com 

Луковицы, покрытые карамелью, на вид сложно отличить от яблок. Поэтому, если кто-то 1 апреля предложит вам такое «лакомство», разумнее будет вежливо от него отказаться. А если вам интересно, как приготовить такие «яблочки» самим, то вот инструкция.

Аквариум в рабочем столе

© imgur.com 

Ваш коллега мечтал об аквариуме? Помогите ему в осуществлении этой мечты — устройте «аквариум» прямо в его рабочем столе. Для этого оберните ящик стола водонепроницаемой пленкой, насыпьте туда камешки, добавьте воды и запустите игрушечных или даже живых рыбок — в том случае если вы готовы потом о них заботиться.

«Взрывной торт»

© all4tubekids/youtube.com 

Нет-нет, никаких петард вместо свечей или еще чего-то в этом роде. Для «взрывного торта» понадобится коробка из-под хлопьев, воздушный шарик, липкая лента и щедрая порция взбитых сливок или крема. Из всего этого сооружаем правдоподобно выглядящий «торт» (как это сделать, вы можете узнать из этого видео) и просим «жертву» разрезать его.

Пончики с майонезом

© blazepress.com 

Если ваши соседи по квартире любят угощаться вашей едой без спроса, 1 апреля — прекрасный день, чтобы отучить их от этой привычки. Купите аппетитные пончики без начинки и банку майонеза, а затем при помощи кулинарного мешка или шприца наполните им пончики. Оставьте приманку на видном месте и ждите, когда жадные руки любителей вкусняшек потянутся к тошнотворному лакомству.

Банка с напитком, которая не открывается

© imgur.com 

Угостите друга баночкой колы или чего-нибудь покрепче, предварительно перевернув ключ так, чтобы банка не открывалась. Конечно, внимательный человек быстро догадается, в чем тут дело, но немного помучиться все же придется.

Фальшивая заначка

© mothers-home.com 

Знаете кого-то, кто имеет привычку брать все, что плохо лежит? Разыграйте его. Отрежьте уголок у купюры (не обязательно портить настоящие, можно использовать «деньги» из игрового набора), прикрепите к ней забавную картинку или записку, вложите в книгу и оставьте на видном месте. Кое-кто будет весьма разочарован!

Нарисованный паук

© instructables.com 

Этих созданий боится большинство из нас, так что туалетная бумага с реалистично нарисованным пауком наверняка повергнет в кратковременный ужас тех, кто ею воспользуется.

Кошмар на потолке

© liveluvcreate.com 

Во многих офисах используются навесные потолки — прекрасная возможность попугать коллег. Замените одну из потолочных плиток страшной картинкой из фильма «Звонок» или «Проклятие» и ждите воплей перепуганных «жертв». Но не удивляйтесь, если вас потом побьют, — мы предупредили.

Тостер с «голосовым управлением»

© doseng.org 

Как это работает: 1) Приклейте к офисному тостеру или кофе-машине табличку с информацией, что устройство управляется голосом. 2) Проведите веселое утро, наблюдая за теми, кто попался на вашу удочку и принялся кричать на «непослушный» агрегат.

Оживший принтер

© shariv67/twitter.com 

Если ваш сосед обзавелся беспроводным принтером, но не подумал о том, как защитить его от вашего вторжения, то отправьте ему на печать документ, который будет выглядеть так, словно автором послания стал сам принтер. Не знаем, как вы, а мы бы точно удивились, если бы мирно стоящий принтер вдруг «ожил» и напечатал такое сообщение.

Кресло для самых занятых

Если у вас по тем или иным причинам есть лишний унитаз и коллега, который постоянно жалуется, что ему «на этой работе в туалет сходить некогда», то этот розыгрыш придется как нельзя кстати. Не забудьте о таких деталях, как туалетная бумага, освежитель воздуха и ершик для унитаза.

Унитаз, которым невозможно воспользоваться

© elaegypt.com 

И, наконец, один из классических «туалетных приколов», который вы можете попробовать на свой страх и риск. Для этого вам понадобится пищевая пленка и, разумеется, фаянсовый друг. Откиньте сиденье, обмотайте унитаз пленкой, можно в несколько слоев, верните сиденье на место и ждите не самую внимательную «жертву». Результатом розыгрыша будет лужа на полу и прочий беспорядок, убирать который, скорее всего, заставят именно вас.

 
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