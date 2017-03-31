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Скандалы
31.03.2017
TUT.BY
На пикете у КГБ задержали людей: «Кали ласка, проходите, присаживайтесь»

Возле здания КГБ в Минске проходил пикет в поддержку задержанных по делу о «боевиках». Работу органов правопорядка контролировал начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, здесь же присутствовал и глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

Нина Багинская и Павел Северинец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пришедший на акцию сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был задержан. Напомним, сегодня он получил 10 суток за участие в акции в защиту Куропат. Северинец успел сказать, что пришел протестовать против беззакония, так как задержано более 30 человек, и уже истекли 10 суток со времени задержания.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задержан также писатель Анатолий Кудласевич.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Задержана активистка Нина Багинская и женщина, протестовавшая с рукописным плакатом «Свободу Абрамову». Провожая Багинскую в машину, Дмитрий Балаба обращался к ней на мове: «Кали ласка, проходите, присаживайтесь».

Фото «Нашай Нівы»

Фото «Радыё Свабода»

Людям, останавливающимся напротив КГБ, предлагали разойтись и проверяли документы. Перед КГБ присутствовали несколько родственников и друзей задержанных. «Моего друга задержали только за то, что у него дома нашли берцы, — уверяет девушка Алена. — Я считаю, что это беззаконие». Однако большую часть акции, длившейся менее получаса, перед зданием оставались только сотрудники органов правопорядка и журналисты.

 
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