Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Facebook высказался о сложностях в белорусско-российских отношениях.

«Неудобоваримый фарш из пресловутых мух и котлет. Уже дурно пахнет.

Второй год подряд идут сложные переговоры белорусского правительства с «Газпромом» по газу. Вроде бы разговаривают без переводчиков. Вроде бы два союзника. Вроде бы договоры составляли профессиональные юристы. Вроде бы за 25 лет узнали друг друга досконально. Ничего не помогает.

Фото с сайта vedomosti.ru

После встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым премьер Беларуси Андрей Кобяков констатировал улучшение ситуации в торговле между Беларусью и Россией. Пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич вообще заявил, что то Беларусь вообще ничего России за газ не должна. С его точки зрения, долга за газ нет. Вот это surprise! Тогда о чём правительства и президенты ведут спор уже 15 месяцев? Так, упражняются в словоблудии?

~ $ 700 млн. – в такую сумму сегодня оценивает Газпром и министр энергетики России Александр Новак ДОЛГ Беларуси за поставленный и потреблённый газ. Точка.

Пресс-секретарь Кобякова – о заявлении Новака по газу: «Больше похоже на пропаганду»

Если белорусское правительство категорически не согласно, не признаёт этого долга, тогда почему оно до сих пор не подало в суд? Ведь из-за спора о газовом долге Беларусь уже потеряла сотни миллионов долларов по нефтяным контрактам.

Зачем белорусские переговорщики чуть ли не каждую неделю обивают пороги российского правительства, если переговоры они начинают с фразы «Мы вам ничего не должны». Тогда чего ездите, тратите деньги налогоплательщиков?

А в это время «улучшения торговых отношений», как охарактеризовал его А. Кобяков, глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Беларусь стала «перевалочной базой» или «задней дверью», через которую в Россию попадают санкционные продукты. «Заклятый друг» Беларуси Сергей Данкверт прямо обвиняет белорусские власти в обмане: «Мы глубоко озабочены тем, что данные белорусской статистики о поставках отдельных видов растениеводческой продукции в РФ не соответствуют информации, которая находится в информационной системе Россельхознадзора. Эта система отражает то, что проходило через контрольно-пропускные пункты, это реальные объемы поставок».

Картофель: официально – 81,6 тыс. тонн, реально – 212,5 тысяч тонн.

Яблоки: официально 113 тысяч тонн, реально – 140 тысяч тонн.

Капуста: официально 17,8 тысяч тонн, реально – 59,6 тысяч тонн.

Персики: официально 49 тысяч тонн, реально – 87 тысяч тонн.

И никакого прогресса в переговорах ни по одной проблеме. Белорусская сторона просто стала в позу, включила систему «моя твоя не понимает» и говорит: «Газового долга нет. Контрабанды фруктов и овощей из третьих стран нет. Мясо из Украины мы не реэкспортировали. Молоко из Польши в Россию не переправляли». При этом премьер-министр Беларуси рассчитывает на «конструктивный диалог».

Ранее официальный Минск точно также отрицали схемы с разбавителями/растворителями, которые после одной из встреч встречи А. Лукашенко и В. Путина внезапно прекратились.

Итак, всё опять сводится к тому, договорятся ли президенты Беларуси и России.

Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля

А. Лукашенко на встрече со своим, как он сказал, «братом», постарается расширить понимание руководителем Кремля выгоды и пользы России от поддержки белорусской экономики газом, нефтью, кредитов и расширением доступа белорусских товаров на российский рынок.

Опять мухи и котлеты в одном фарше. Опять простыне и понятые торговые отношения заидеологизированы донельзя. С новой силой зазвучали взаимные обвинения «Вы – иждивенцы!» – А вы – империалисты, хотите дестабилизировать нашу страну. – А вы не поддерживаете нас во внешней политике. – А вы против равенства».

Отношения между странами, когда всё зависит от кулуарной, закрытой договорённости между «братьями» - президентами здоровыми не назовёшь».