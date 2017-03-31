Оператора «Белсата» хотели везти на Окрестина, но неожиданно освободили

Оператора «Белсата» Александра Любенчука задержали в пятницу при обыске в одном из офисов телеканала в Минске. Позже на него составили протокол за мелкое хулиганство.

Журналист якобы ругался матом прямо в Первомайском РУВД, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.

«Это месть». В офисах телеканала «Белсат» прошли обыски

В отличие от большинства журналистов «Белсата» Любенчук имел аккредитацию на работу в Беларуси как сотрудник Польского телевидения.

Александр Любенчук, фото: belsat.eu

В РУВД журналиста продержали около пяти часов. Его уже собирались везти в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, но в 19 часов неожиданно освободили из милиции. Когда состоится суд, ему не сообщили.

15 суток ареста сейчас отбывает коллега Любенчука по «Белсату» Александр Борозенко.

На телеканале неожиданное внимание правоохранителей связывают с освещением журналистами «Белсата» акций протеста в Беларуси.

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