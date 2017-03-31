«Человек бьет тебя в лицо, а ты видишь радость в его глазах»

«Надо рассказывать о всех преступлениях, которые мы видим», – отметил в интервью «Радыё Свабода» музыкант, звукорежиссер и продюсер Александр Хавкин, которого задержали на Дне Воли в Минске, держали в тюрьме на Окрестина, а на следующий день присудили штраф.

«Я до сих пор с трудом ем»

Договорились с друзьями перед работой встретиться в кафе «Лидо» на площади Якуба Коласа. Мы должны были снимать конференцию о проблемах инвалидов-колясочников. А я должен был отвезти микрофон-петельку.

Когда все началось, многие посетители выходили посмотреть, что происходит. Но администратор никого назад не пускал.

То есть, там оставалось еда на столах, а люди - с другой стороны.

Наша машина была припаркована на другой стороне площади, ближе к Галерее современного искусства. Там уже было перегорожено милицией. Человек в форме без знаков различия спросил: «Чиво стоим?». Говорю, вон наша машина. Я получил удар в грудь, мне заломили руку, потащили к автобусу. Там начали бить со всех сторон. Получил удар в челюсть. Я и до сих пор с трудом ем, а первые сутки-двое совсем не мог.

Человек тебя бьет в лицо, а ты видишь радость в его глазах. Лицо скрыто под маской, а глаза так и блестят от счастья.

В автобусе меня повалили на того самого Валерия, который долгое время не называл свое имя. Еще был преподаватель истории на пенсии, он и Валерий после оказались со мной в одной камере на Окрестина. Валерий, кажется, имеет техническое образование, активно занимается туризмом, альпинизмом. Там вообще приличная публика собралась.

У меня были разные документы. Удостоверение Союза музыкальных деятелей, водительские права, удостоверение члена БАЖ, международное журналистское удостоверение. Я регулярно сотрудничаю с различными СМИ как звукорежиссер. В автобусе я закрыл голову, выставил международное удостоверение над собой. Его кто-то взял, вернул в руку назад. Поэтому, возможно, в Ленинском РУВД уже заранее составили протокол с моим именем.

В РУВД нас отвели справить малую нужду прямо под забор.

Около другой стенки мы долгое время стояли со связанными руками. Такими пластиковыми стяжками для пакетов. Кто расстегнутый, кто без шапки стоял.

В РУВД положили передо мной готовый протокол: «нецензурно выражался на улице». Кто со мной знаком, знает, что такое в принципе невозможно.

Читаю про себя - «среднее образование». У меня два высших: консерватория по классу скрипки и Академия искусств по специальности звукорежиссура. В академии я и преподавал. Был председателем и приемной комиссии, и отборочной.

Далее читаю, что женат на своей бывшей жене, с которой мы три года как разошлись. Думаю, мол, неужели у них такие базы данных в милиции?

Когда забирали определенные вещи, составляли опись, потребовали снять обручальное кольцо (вторая жена Александра присутствовала при разговоре, – прим.). Милиционер мне говорит: «Не бойтесь, я не мошенник и не президент, все будет на месте».

Действительно, и с перстнем, и с деньгами позже ничего не случилось.

Александр Хавкин. Перед судами на задержанными на День Воли. Минск, 27 марта

«В зале РУВД я начал терять сознание»

У меня пониженный сахар. Я с утра ничего не ел. В зале РУВД я начал терять сознание. Попросил воды с сахаром. Принесли. Кто-то из милиционеров вызвал «скорую». Задержанным не разрешали пользоваться телефонами уже в автозаке. Я только SMS успел отправить другу.

Пока ехала «скорая», благодаря воде с сахаром мое состояние улучшилось. Я попросил осмотреть челюсть. Перелома не было. От госпитализации я отказался. Почему?

Я родился и 37 лет живу в Минске. Ничего не нарушаю. Наоборот, волонтёрим с женой: котиками-собачками занимаемся, недавно курсы Красного Креста закончил. И я очень хотел разобраться, что же происходит.

«Мы долго стояли на растяжке: избитые, голодные, истощенные люди»

Около 23:00 повезли на Окрестина. Кто-то из милиционеров дал водичку с сахаром и апельсин, но я не смог есть перед толпой голодных людей. Да и после есть не мог физически.

Кормили только на следующее утро. Какой невероятно соленой кашей. Перед тем по прибытии в центр временного содержания мы долго стояли на растяжке: избитые, голодные, истощенные люди.

В суде я понял, что все делается для того, чтобы человек в суд попадал в несознательном состоянии.

«До суда пытки не прекращались ни на секунду»

До суда пытки не прекращались ни на секунду. Например, у нас в камере невозможно было дышать. Была жуткая антисанитария. Ни бумаги, ни мыла. Кран с холодной водой - единственный источник и для питья, и для личной гигиены, и для туалета.

Я не мог там есть, потому что стоял дикий смрад.

У нас в камере был язвенник, он невероятно страдал, но не получал помощи.

На вторые сутки после задержания 27 марта меня привезли в суд. Опять проблема с сахаром, снова вызвали «скорую». Повезли в 6-ю больницу, и там неожиданно появилась Женя и мой друг. Принесли воду, шоколадки и контактные линзы, которые пригодились, так как очки были сломаны в автозаке.

«Мы нашли Сашу абсолютно случайно», - жена Женя

Мы нашли Сашу абсолютно случайно. Чудом! Я зашла в судебное здание на улице Семашко. Вижу в холле мужчин в черной форме, которые что-то делают с кипами бумаг. Я спрашиваю, мол, а Хавкин не знаете где искать? А они: "Это тот, которого только что "скорая" забрала?».

Александр продолжает:

- В машине «скорой» хорошо было - ветерок. Но в больнице я снова отказался от госпитализации, сказал, чтобы вернули досудить. Хотел довести дело до конца.

А в суде такая картина. Люди после двух суток в вонючих камерах, где не давали спать - все время горел свет. Вид, запах, - как у бродяг. Сделано все, чтобы люди слабо что-то соображали во время суда.

Я получил 25 базовых штрафа - 575 рублей.

Что мы можем со всем этим делать? Рассказывать.

Надо рассказывать о всех преступлениях, которые мы видим. Об издевательствах, пытках, обмане.

Уверен, это даст плоды.

Александр Хавкин:

- Среди других играл с Лявоном Вольским и Александром Куллинковичем.

- Последние проекты в качестве звукорежиссера и продюсера:

- «Беларускія казкі» с Павлом Городницким (актер «Свободного театра»);

- «Хасідзкі рэгей» композитора Пинхаса Цынмана;

- Ряд православных аудиокниг;

- «Паляваньні на дзівосы» для телеканала «Белсат».