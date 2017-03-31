«Пугать и ругаться не помогает». Велосипедистов хотят выпустить на проезжую часть

Как организовать городское пространство, чтобы было удобно и безопасно передвигаться не только на автомобиле, но и на велосипеде, и пешком?

Велосипедисты в Латвии показали, как много места занимает на дороге автомобиль. Фото: fishki.net

Постоянные конфликты между разными участниками дорожного движения, наверное, еще долго оставались бы просто разговорами, если бы не громкий случай велосипедиста с битой в прошлом году.

– Очевидно, что у нас есть конфликты между пешеходами и велосипедистами, и их нужно решать, – заявил на конференции по устойчивой городской мобильности, организованной при финансовой поддержке Европейского Союза, начальник отделения организации дорожного движения ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Пивоваров. – Возможно, мы скоро выпустим велосипедистов на проезжую часть.

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