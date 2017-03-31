«Михалков нервно курит в сторонке. Выросли новые поколения, слагающие оды Путину»

«За глаза его называют «любимым журналистом Путина». Сам он в шутку называет себя «главным журналистом президента».

Да какие уж тут шутки, если два воскресенья подряд федеральный канал НТВ выдавал под рубрикой «Новые русские сенсации» откровения журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова, «который, похоже, чем-то дорог самому Владимиру Путину».

В чем сенсация? Почему «откровения» журналиста попали именно в эту программу, где то пророчествует давно усопшая бабушка Ванга, то добивается внимания «звездного» сына попавший в психушку батюшка Прохора Шаляпина?

Не дают ответа. И «сенсациями» в этих двух последних выпусках тоже не пахнет — ​разве что можно посчитать таковыми восторженные свидетельства «человека Путина» о всяких милых и трогательных случаях из практики его 17-летнего общения «плечом к плечу» с самым человечным человеком.

«Вообще на такие отношения надо молиться, — ​признается Колесников. — ​Это журналистское счастье».

Вот, к примеру, однажды он, Ко­лес­ников, явился на работу в рваных (по моде) джинсах. А Владимир Влади­мирович возьми да спроси при всех: «Андрей, а что-то у вас такие штаны-то рваные?» — «Владимир Влади­мирович, какие рваные, так сейчас ходят. Между прочим, новые и не дешевые штаны-то», — ​дерзко ответил президенту наш герой, и сам похолодел от такой дерзости. «Послушайте, я вам куплю нормальные штаны. Такие, как у меня, у вас когда день рождения?» — ​не успокаивался глава государства (хотя штаны «своему человеку» так и не купил, Колесников до сих пор ждет).

Или еще был случай, когда Владимир Владимирович одним своим взглядом заставил журналиста сбавить лишний вес (сенсация?). Тот одно время расслабился, позволил себе нарастить пузцо, а президент во время каких-то переговоров в Константиновском дворце проходил мимо, глянул на него с сожалением и руками показал, как неприлично округлился его, Колесникова, живот. «Месяца хватило мне, чтобы привести себя в порядок, — ​рассказывает Колесников, — ​резюмируя: — ​Чтобы работать с таким, как Путин, надо быть готовым ко всему».

«Самый смелый журналист», как, не скупясь на эпитеты, величает его корреспондентка НТВ, выдает такие «тайны» скрытой от посторонних глаз жизни Путина, от которых у зрителей дух захватывает.

Однажды ночью в заповеднике под Оренбургом Путин задал овса лошадям Пржевальского. Лошади эти дикие, людей близко не подпускают, за множество тысячелетий человек так и не смог их приручить. А Владимир Владимирович, презрев многовековой опыт человечества, с ведром вышел к вольеру, и дикие лошади, к изумлению всех присутствующих, потянулись к нему и отведали-таки корм, который он им принес. А Колесников в этот судьбоносный миг увидел «совершенно беззащитного человека», потрясенного единением с могучей природой. А потом уже, когда Путин с журналистами возвращался из заповедника, вдруг впереди, в свете фар, все увидели табун этих лошадей, который, подобно президентскому эскорту, взялся сопровождать микроавтобус, и «такой эскорт ни в каком сне невозможно было представить».

А как-то президент зашел в вольер к леопардам и отважно посадил к себе на колени дикое животное, которое, разумеется, не посмело поднять хвост на великого человека. Потрясенная рассказом корреспондентка тут же перебрасывает мостик от хищников к политикам: «В присутствии Путина смирно сидят не только леопарды, но и главы государств», иллюстрируя сей вывод кадрами официальных встреч главы российского государства с зарубежными партнерами.

Как только за 17 лет совместной с Путиным жизни не провоцировал его журналист Колесников. Бывало, что обнародовал не предназначавшиеся для чужих ушей реплики президента. Бывало, что задавал неуместные вопросы, и все недоброжелатели вокруг уже потирали руки в предвкушении грядущего фиаско наглеца и фрондера. Но не тут-то было. «Все выходки сходят ему с рук, потому что Владимир Владимирович, как известно, не боится говорить откровенно с любым собеседником».

А уж с таким, как Колесников, сам бог велел. Путин даже как-то сказал ему: мол, кажется, вы мне не задали только один вопрос: когда я последний раз занимался сексом? «И журналист мгновенно подхватил: «Владимир Владимирович, а когда вы последний раз занимались сексом?» Представьте, он и на этот вопрос ответил, а мог бы, как говорится в анекдоте про другого «человечнейшего человека», и бритвой полоснуть (правда, этот ответ деликатный Колесников огласке не предал, как и все, что касается частной жизни нашего президента, которую журналист считает табу, безоговорочным и безусловным).

И кому, как не Колесникову, «уникальному свидетелю того, как живет и работает президент Путин, надлежит в финале двухсерийной программы ответить на главный вопрос: а кто, если не Путин, может в 2018 году возглавить страну? И он, человек Путина, отвечает откровенно, как на духу: «Это его крест, который ему придется нести и дальше, поэтому он и должен стать президентом, хотя бы потому, что никто, кроме него, сейчас этот крест нести не может».

Собственно, ради этого вопроса и этого ответа, проникнутого безграничными верой, надеждой и любовью, кажется, и затевался сей невероятный дифирамб, лишенный минимального намека на какой-то информационный повод. Никита Михалков, автор предыдущих вдохновенных «Песен о Путине», нервно курит в сторонке. Выросли новые поколения «пиитов», слагающих оды великому правителю Земли Русской.

Одного в силу своей молодости и проблем с гуманитарным образованием не учли авторы «Новых русских сенсаций» — ​многозначности слова «человек». «Человек Путина» — ​это звучит, конечно, гордо, но кроме пафосного определения («высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью»), имеет, согласно Толковому словарю Владимира Даля, еще и презрительное толкование: «Служитель, прислуга (официант, половой, трактирный слуга), лакей или комнатный». Назвали бы уж лучше свое творение «Любимый» или «Главный журналист Путина». Тоже ассоциации неважные, но не до такой степени.