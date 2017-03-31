Пьяная барановичанка на BMW X5 уснула на глазах у сотрудников ГАИ

Курьезный случай произошел в ночь на пятницу в Барановичах.

Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «БМВ Х5», водитель которого демонстрировал странную манеру езды. Инспектор подал водителю требование об остановке, которое тот сразу же исполнил.

За рулем находилась женщина. То, что происходило дальше, больше напоминает эпизод комедийного скетча с вполне нешуточными последствиями, отмечают в Госавтоинспекции Брестской области.

Подойдя к автомобилю, инспектор попросил водителя предъявить документы. Вместо этого она заблокировала двери авто и пересела на пассажирское сиденье, после чего опустила его спинку и, устроившись поудобнее, уснула.

Через 15 минут, после того, как женщина проигнорировала все просьбы сотрудников ГАИ, инспекторы в присутствии понятых разбили водительскую форточку. Сразу после этого водитель пошла на контакт, отмечают в ГАИ.

Выяснилось, что за рулем была 45-летняя жительница Барановичей. По внешним признакам она была пьяна. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя. Как пояснила задержанная, она была в гостях, где выпила «около 200 граммов водки».

Составлено три административных протокола. Оказалось, что женщина в течение года уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем состоянии алкогольного опьянения. Теперь ее привлекут к уголовной, а автомобиль конфискуют.