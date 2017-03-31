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31.03.2017
Семен Печенко
Дежавю в двух фото, или Как власти уже стучались в «эти» двери

Такое впечатление, что силовики достали свои методички 2010-2011 годов.

Новость о проведенных на офисах независимого телеканала «Белсат» обысках живо напомнила событиях конца 2010-го – начала 2011-го, когда силовики прошлись с обысками и конфискациями по редакциям независимых СМИ.

Досталось тогда и белсатовцам. Впрочем, к ним спецслужбы стали проявлять внимание еще в начале 2010-го.

3 февраля в арендованную минской редакцией канала квартиру сначала пытались проникнуть неизвестные в штатском. Они были вынуждены уйти, отключив в квартире электричество. В тот же день по надуманной причине в офис пытались попасть сотрудники милиции в форме.

Ночью 25 декабря 2010-го милиционеры все же проникли в редакцию «Белсата», но их ждал сюрприз: в пустом помещении осталась лишь старая печатная машинка. Наученные опытом коллег из «Нашай Нівы» и «Еврорадио», белсатовцы покинули помещение, вывезя оттуда оргтехнику.

Видимо, огорченные видом опустевшего офиса, милиционеры разрезали пилой входную дверь в квартире.

Фото svaboda.org

И вот пришел 2017-й, а методы у силовиков все те же. Словно достали методички шестилетней давности.

 
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