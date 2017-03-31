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Общество
31.03.2017
Депутат и чемпион: Осуждаю избиение митингующих

Противоречивую позицию в отношении последних событий озвучил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович, который прошлой осенью стал депутатом  палаты представителей Национального собрания.

Фото Трибуны

Предлагаем внимания фрагмент беседы Богдановича с «Трибуной», посвященный «маршам рассерженных белорусов».

– Что касается этих митингов, я их не приветствую, – заявил Богданович. – Если есть возможность решить все мирным путем, то не нужно устраивать какие-то шествия. Можно ведь спокойно прийти к депутатам и поговорить о том, что тебя волнует.

Да, я понимаю, что экономика Беларуси в непростом положении. Но мы ищем пути, чтобы решить наши проблемы. И необязательно кричать, горланить, митинговать.

Депутат Игорь Марзалюк вышел поговорить с митингующими в Могилеве. Вы бы решились на подобный шаг?

– Нет.

Почему?

– Я не считаю, что с толпой можно о чем-то договориться. Если есть вопросы, пожалуйста, приходите, и я готов обсудить с вами ваши проблемы у себя на приеме. Хоть декрет №3, хоть вопросы к ЖКХ.

Скажу честно, за время своей работы в парламенте я ни разу не принимал решения, которое бы пошло во вред моему народу.

25 марта в Минске состоялись массовые задержания демонстрантов. Некоторых участников избили дубинками, отправили на сутки, оштрафовали. Как депутаты отреагировали на это?

– Этот вопрос с коллегами я не обсуждал. Мы только в понедельник вернулись в столицу со своих округов. Но если митингующих избивали, то это ненормально. Я подобные действия осуждаю.

Хотя люди прекрасно понимали, что митинг несанкционированный и возможны задержания… Что тут еще можно сказать.

Но милиция отправляла в автозак не только молодежь, но и пенсионеров. Вот, посмотрите, – журналист «Трибуны» Тарас Щирый показал на смартфоне фото, на котором омоновцы ведут задержанного 80-летнего поэта Яна Гриба. – Как можете прокомментировать этот кадр?

Фото Радыё Свабода

– Это ужасно. Я, конечно, против того, чтобы в отношении старого человека принимали силу, но что вообще пенсионер делает на митинге?! Зачем он туда идет?

Высказывает свою позицию вместе с единомышленниками.

 – Но ведь это небезопасно для него. Я бы туда не пошел. Там может произойти все, что угодно.

Вы считаете, что митинг – это плохая возможность высказать свою точку зрения и донести ее до руководства страны?

– Нет, я за. Но лишь в том случае, если он состоится в специально определенном властями города месте, и не будет подразумевать никакого конфликта, пройдет без агрессивных лозунгов. Все должно быть в рамках правового поля…

При этом Богданович считает, что, вводя «налог на тунеядство», государство собиралось сделать, как лучше, но он оказался не идеальным. Поэтому гребец пока «не увидел целесообразности принятия декрета», но и призывать к его отмене не станет.

Шестикратный олимпийский чемпион назвал декрет о тунеядстве «редкой ахинеей»

 
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