Фотожабы: «Купируем протесты. Со всем уважением»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Посол России про День Воли: белорусские власти купировали протесты «без особого хамства»
«Моральные качества у них на низком уровне, сила воли отсутствует»
Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД полковник Николай Карпенков заявил, что бойцы ОМОНа «в первую очередь вооружены гуманизмом»
Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить на семь дней
Московский школьник: «Мы вышли постыдиться за свою страну и погордиться ей»
«Неплохо, на лыжах покатался». В сети шутят об ответе Медведева
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«Вот подлинные кадры поздравления старика ОМОНом с хорошим весенним днем»
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