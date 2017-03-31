Фотожабы: «Купируем протесты. Со всем уважением»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Посол России про День Воли: белорусские власти купировали протесты «без особого хамства»

«Моральные качества у них на низком уровне, сила воли отсутствует»

Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД полковник Николай Карпенков заявил, что бойцы ОМОНа «в первую очередь вооружены гуманизмом»

Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить на семь дней

Московский школьник: «Мы вышли постыдиться за свою страну и погордиться ей»

«Неплохо, на лыжах покатался». В сети шутят об ответе Медведева

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«Вот подлинные кадры поздравления старика ОМОНом с хорошим весенним днем»