За 8 минут Северинца осудили на 10 суток

Политика осудили за участие в акциях в Куропатах.

31 марта Советский суд Минска осудил на 10 суток административного ареста сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца.

Как сообщает пресс-служба БХД, политик был признан виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП за участие в митинге в Куропатах 3 марта.

Павел Северинец в центре с микрофоном. Митинг в Куропатах

По наблюдениям журналистов, присутствовавших в зале суда, рассмотрение дела Северинца заняло 8 минут.

Политика не взяли под арест в зале суда, дав ему возможность съездить домой и собрать необходимые вещи.

— Выкананне ўсклалі на Фрунзенскі РАУС. Пакуль на волі. Не ведаю, дзе мяне будуць браць, ці каля дома, ці па дарозе, ці ўжо на мітынгу а 19:00 у падтрымку палітвязняў, — рассказал Павел Северинец пресс-службе БХД.

Напомним, после марша нетунеядцев в Орше Павел Северинец был осужден на 15 суток ареста.