Бережков уволился из федерации футбола

Как стало известно «Салідарнасці», 31 марта Владимир Бережков покинул должность руководителя департамента Белорусской федерации футбола по маркетингу и коммуникациям.

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Причины увольнения неизвестны. Сам Бережков хранит молчание. Пресс-служба БФФ заявила «Трибуне», что контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Бережков возглавит ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси.

Формально ничто не предвещало такого развития событий. Буквально пару дней назад, 28 марта, было объявлено о заключении партнерского соглашения между федерацией футбола и «Белтелекомом», которое, по нашей информации, во многом стало заслугой Бережкова. Также за короткое время нахождения на этом посту (10 месяцев) он отметился созданием брэнда «Белыя крылы» и новой формы с вышиванкой для национальной сборной, и рядом других проектов.

Однако при всем этом почему-то новость об увольнении Бережкова удивления не вызвала. Пока неизвестно, что стало поводом для его ухода, но причина, на наш взгляд, такова: прогрессивный менеджер не вписался в структуру БФФ, предпочитающую играть по своим номенклатурным правилам.

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