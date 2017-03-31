В деле «боевиков» появился очередной задержанный

О новом фигуранте известно то, что он является выпускником истфака БГУ.

Как стало известно «Нашай Ніве», 30 марта задержан еще один человек в рамках «дела боевиков». Это 29-летний житель Бобруйска, его мать не хочет разглашения его имени в СМИ.

«Историк, окончил аспирантуру. Сфера научных интересов — ВКЛ 14-16 вв. В последнее время работал в сфере логистики», — охарактеризовала нам его знакомая.

Известно также, что в квартире задержанного был обыск, в ходе которого изъяли камуфляжную форму и металлоискатель.

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— Мы узнали только вчера. Из КГБ пришли с обыском на его квартиру. Я на обыске не присутствовала, я нахожусь в полном неведении. Он даже не был в Беларуси во время этих событий, — рассказала TUT.BY мать задержанного.

Ей не сообщили, за что забрали сына, лишь сказали: «Как свидетеля». Что изъяли в ходе обыска, она не знает.

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Таким образом, количество задержанных по делу «боевиков» приближается к тридцати. Напомним, что первые задержания произошли вечером 21 марта после заявления Александра Лукашенко о поимке двух десятков «боевиков», готовивших «провокацию с оружием».

«Фейковые новости от спецслужб закончились совсем нефейковыми задержаниями»

Первым задержали книгораспространителя Алеся Евдахо, которого обвинили в «организации подготовки массовых беспорядков». Затем задержали бывшего лидера «Белого легиона» Мирослава Лозовского и бывшего активиста Андрея Дундукова.