Как три белорусских бизнесмена открыли очередное окно в Европу

Один из самых растущих частных бизнесов Беларуси – логистическая группа «Бремино Групп» — нашла нового партнера для обеспечения транзитного потока между Азией и Европой. Им стал порт Гданьск.

Администрация порта Гданьска подписала меморандум о сотрудничестве с белорусской логистической компанией «Бремино Групп». Документ предполагает использование потенциала и возможностей порта Гданьск, а также логистического центра в пограничном пункте Брузги, который расположен на белорусско-польской границе в 600 км от крупнейшего порта Польши. Предполагается отправлять грузы из Беларуси до польского порта автомобильным транспортом.

В январе этого года «Бремино Групп» подписала аналогичный документ с Вентспилсским свободным портом. Меморандум о сотрудничестве предполагает совместную работу по обеспечению для «Бремино групп» транспортных коридоров через Балтику на Европу. Кроме Гданьска и Вентспилса , «Бремино Групп» намерена развивать партнерство с другими портами на восточном побережье Балтийского моря: Клайпедой, Ригой и Таллинном.

В декабре 2016 года «Бремино Групп» открыла свой первый инфраструктурный проект - логистический центр в Брузги. Его складская площадь составляет 10 тыс. квадратных метров. Еще два таких центра планируется запустить недалеко от польской границы в Берестовице (5 тыс. кв.м.) и недалеко от российской границы в Орше (190 тыс. кв.м. складских и 280 тыс. кв. м. производственных помещений).

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