Пресс-секретарь Кобякова – о заявлении Новака по газу: «Больше похоже на пропаганду»

Беларусь не считает, что у нее накопился долг за поставленный российский газ.

— Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России, — заявил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич. — В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов.

По его словам, белорусская сторона неоднократно заявляла и заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации:

— При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение.

Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга, — подчеркнул Сычевич.

Напомним, с начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах и хотел платить $ 73 за 1 тыс. куб. м российского газа вместо $ 132. В ответ на недоплату Беларусью около $ 300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в Беларусь с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.