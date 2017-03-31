Как судят «ловца покемонов»: «У вас есть чувства?»

Как в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга выясняли, есть ли у человека чувства, что такое любовь и существует ли душа.

Руслана Соколовского арестовали в сентябре прошлого года после публикации видеозаписи с игрой в Pokеmon Go в Храме-на-Крови. Показания на Соколовского дал екатеринбургский православный активист Максим Румянцев.

Спустя неделю областной суд отпустил блогера под домашний арест. Однако позднее его опять отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста: к нему в гости приходила подруга. Уже 13 февраля 2017 года молодого человека вновь отпустили домой.

«Я деградирую, смотря телевизор, потому что интернет мне запрещен. Еще читаю книжки, у меня есть целая подборка научно-популярной литературы. И пишу свою книжку в жанре социальной фантастики. Там все связано с криптовалютой. Раньше я занимался стартапами на основе блокчейн технологий (технология надежного распределенного хранения достоверных записей. В частности, записи о денежных переводах — ред.). Это все мне близко и интересно», — ответил «Новой газете» Руслан Соколовский на вопрос, чем он занимается под домашним арестом.

По его словам, когда он находился в СИЗО, какое-то время в маленькой камере было девять человек. Одному человеку приходилось спать на матрасе на полу.

«У меня были конфликты и с администрацией, и с другими людьми. Меня чуть было не закрыли в психиатрическую лечебницу. Это пыталась сделать местный психиатр, но меня спасли адвокаты. Она подумала, что я неадекватен, потому что не верю в бога», — продолжает блогер.

«В СИЗО нельзя быть человеком, который живет только для одного себя. Камера — это ваш дом, его нужно делать как можно лучше. Там нельзя допускать конфликтов, потому что из-за полнейшей ерунды может начаться ссора. Когда ты только въезжаешь в камеру, нужно показать, чем ты полезен, что ты можешь сделать для других, чтобы им жить стало легче. Я читал книжки вслух и помогал «дороге» (переправлять записки между камерами — ред.)», — добавил он.

За время следствия количество эпизодов дела увеличилось до 17: девять эпизодов по статье о возбуждении ненависти и вражды, семь — по статье об оскорблении чувств верующих и один эпизод по статье о незаконном обороте средств для негласного получения информации. Последнее обвинение связано с тем, что при обыске у Соколовского якобы нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Суд над Соколовским начался в марте. На заседаниях уже допросили свидетелей обвинения: выступали священнослужители, настоятель Храма-на-Крови и православные активисты. Один из свидетелей Илья Фоминцев расплакался, когда в суде зашла речь о расстреле царской семьи.

Сам Соколовский извинился перед людьми, которых оскорбили его ролики.

«Неуместная метафора «зомби»

27 марта. Небольшой зал районного суда забит до отказа журналистами и слушателями-поклонниками Соколовского.

— Допросим тайного свидетеля и перейдем в другой зал, побольше, — объявила судья Екатерина Шопоняк, занимая место перед большим экраном, где транслировалась видеосвязь. Тайного свидетеля под псевдонимом «Фагиза Сулейманова» видела только судья, другие участники процесса слышали только измененный голос, напоминающий голос персонажа компьютерной игры.

— Понимаю, очень смешно, но потом как бы горько не было, — уже обращается к участникам и слушателям судья, пытаясь прекратить смех в зале.

Лично с Соколовским девушка «Фагиза» не знакома, о блогере узнала от своего молодого человека Владимира Мальцева. По ее словам, Соколовский «отрицательно относится к разным религиям» и считал, что жизнь за рубежом «спокойнее». Свидетель все рассказывает со слов своего молодого человека, который выступал в суде ранее. На вопрос адвокатов, почему она не раскрывает своего имени, и угрожал ли ей кто-нибудь, девушка ответила: «нет, это мое личное решение».

После допроса «Сулеймановой» прокурор просит зачитать показания свидетеля Сергеева, который находится за границей. Защита выступила против, назвав его показания лживыми. Суд принял сторону прокурора. Показания Сергеева разнились: сначала он говорил, что ручка со скрытой камерой принадлежит Соколовскому, потом — что не знает, чья она.

…Исследуют письменные материалы дела: заключения экспертов, расшифровки видеороликов, список изъятых вещей у Соколовского и характеристика из школы. Отдельно судья просит огласить оценки в аттестате блогера.

— «Хорошо» и «отлично», — читает прокурор.

— А по обществознанию? — уточняет судья.

— «Отлично».

Прокурор продолжил оглашать заключения экспертов. Специалисты центра экспертиз при Уральском государственном педагогическом университете, привлеченные ФСБ, пришли к выводу, что в видео Соколовского содержатся элементы разжигания ненависти и оскорбление чувств верующих.

Всего в деле фигурирует девять роликов: «В космос летал, чеченцев не видел», «Письма ненависти — верующие», «Письма ненависти — феминистки», «Вступил в секту», «Суицид мусульман на ЕГЭ», «Патриарх Кирилл, ты п...», «Идеальный православный брак?», «Ловим покемонов в церкви» и «Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?».

В самом известном ролике Соколовского — «Ловим покемонов в церкви» — верующих, по мнению экспертов, оскорбило, что Иисуса Христа блогер называет «редким покемоном». А в ролике «Письма ненависти — верующие», как заключили специалисты, Соколовский оскорбил чувства мусульман и христиан, потому что отрицает существование бога, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда.

Ну, а в ролике «В космос летал, чеченцев не видел» блогер, по мнению экспертов, использовал «неуместную метафору «зомби», которая «в данном случае обозначает Иисуса». Помимо этого, видео формирует «негативный образ верующих».

«При помощи метафор со сферами-источниками «болезнь», «низкий интеллект» люди, верящие в Бога, метафорически представлены как больные, идиоты, не дружащие с головой», — оглашает результаты экспертизы прокурор. Далее зачитывает расшифровки видеороликов Соколовского, в том числе рекламу, которую он озвучивал. В зале опять смех.

— Давайте посерьезнее, — осекает всех судья Шопоняк. — Если там будут нецензурные выражения, не зачитывайте, — обращается уже к прокурору.

Шопоняк обратила внимание на фразу блогера в одном из роликов. Молодой человек сказал, что уже приобрел ручку со скрытой камерой. Судья попросила объяснить.

— Я только хотел ее купить, но не купил, — объяснил Соколовский.

«Что такое любовь?»

Допрос Руслана Соколовского начался на следующий день, 28 марта. Адвокат Станислав Ильиненко попросил своего подзащитного рассказать о себе и о том, как он стал заниматься блогами. Соколовский рассказал, что родился в Шадринске, там же учился в школе. Жил в бедной семье. Отец умер, когда ему было 13 лет. После школы сменил несколько вузов. Сначала поступил на биофак в Екатеринбург, но не смог приехать — не было денег. Стал учиться в Курганском университете на психфаке.

— Понял, что психология — не наука, и бросил, — сказал он. Два месяца учился в гуманитарном университете Екатеринбурга, позже ушел в академический отпуск, не хватало денег на учебу и помощь матери, объяснил Соколовский. Тогда занялся продвижением сайтов, в это же время увлекся блогингом. «Сначала переводил иностранные ролики, появился фидбэк и стал снимать свои», — говорит Соколовский.

Адвокаты попросили использовать меньше иностранных слов и слэнга или объяснять значение.

— Фидбэк — обратная связь, — пояснил суду Соколовский.

Первый ролик на религиозную тему — про нападение на редакцию «Шарли Эбдо». После видео, рассказал блогер, появились угрозы: писали, что убьют его. Эти комментарии он собрал в следующем видео — «Письма ненависти — верующие».

— Я называл всех верующих неадекватными, хотя надо было только тех, кто оскорблял меня и обещал меня убить, — признал он.

В суде блогер детально описал каждый ролик и, почему решил его снять. Видео «Ловим покемонов в церкви» (1,5 миллиона просмотров) появилось в знак протеста, объясняет он, после того, как увидел по федеральному телеканалу сюжет о запрете ловли покемонов в храмах из-за изменений в законодательстве.

— Теперь мне вменяют статью 282 УК на основании шутки и одного матерного слова. В нем можно усмотреть хулиганство, но не более! Если посмотрите фидбэк под роликом о ловле покемонов, увидите, что он положителен, — добавил Соколовский.

Он рассказал, что после видеоролика «Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?» подписчики отправили деньги на адвокатов и помощь матери.

— Я не экстремист, не разжигал вражду и ненависть. Я никогда не был националистом. Мои цели — критические и полемические. Вы нигде не увидите, чтобы люди от моего имени призывали к насилию. Мои подписчики — неагрессивные. Максимум, что они могут, принести мне Конституцию, как сегодня перед заседанием, — продолжил блогер, отметив, что не признает своей вины.

Адвокаты обратили внимание на своеобразную экспрессивную подачу роликов. «В интернете это работает», — объяснил Соколовский.

— Я высказывался резко, и какие-то люди могли оскорбиться. Перед ними я извинился. Все, кто оскорбился, извините меня и в дальнейшем мои ролики не смотрите. На вопрос обвинения, были ли перед роликами предупреждения об использовании нецензурной лексики, Соколовский ответил, что не видел в этом смысла. Он не входит в реестр блогеров, а его канал не является СМИ.

— Обсценная лексика придает больше экспрессии. Ею пользовались и классики литературы, — добавил он.

— Вы понимаете, что моральные нормы запрещают использование ненормативной лексики, а законодательство запрещает использовать ее в общественных местах? — спросил прокурор.

— У меня достаточный словарный запас, чтобы не использовать ненормативную лексику в общественных местах.

Вопросы от судьи Шопоняк:

— Почему вы затронули тему религии?

— Это самая обсуждаемая тема в интернете.

— Какие еще темы обсуждают в интернете?

— Разные. Например, ситуацию в стране или ролики, на которых «Ментос» в колу кидают.

— Но Вы же изучали биологию. Вы признаете, что у человека есть чувства? — интересовалась судья.

— Какие?

— Любые.

— Это сложные комплексы рефлексов и гормональных выбросов.

— А у вас есть чувства?

— В биологическом смысле у меня есть выбросы гормонов. А в определенном смысле у меня есть чувство справедливости.

Судья поинтересовалась, читал Соколовский Библию, изучал ли историю религии. «Да», — ответил тот. Допрос снова уходит в сторону: теперь задают вопрос, касающийся любви. Блогер приводит химическую формулу этого чувства, при этом добавляя, что «души не существует — это доказали ученые».

— Вы говорили, что у вас было чувство справедливости, можете дать определение?

— Да, но это сложнее.

— А можете дать определение чувству верующих?

— Я бы описал это как благоговение перед чем-то высшим, что люди себе придумывают.

После допроса прокурор ходатайствует о просмотре роликов, предлагая закрыть заседание, потому что в этих роликах Соколовский использует мат. Судья соглашается.

Следующие заседания назначены на 3 и 4 апреля. Должны выступить свидетели защиты, в том числе мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в фейсбуке объявил, что свидетелями защиты могут стать абсолютно все.