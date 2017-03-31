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Скандалы
31.03.2017
Салiдарнасць
«Это месть». В офисах телеканала «Белсат» прошли обыски: вынесли технику, есть задержанный

Согласно предварительной информации, мероприятия санкционированы прокуратурой. ГУДВ уже объяснился.

В двух офисах независимого телеканала «Белсат» в Минске прошли обыски, сообщает сайт БАЖ. Согласно предварительной информации, мероприятия санкционированы прокуратурой.

Как уже сообщили сотрудники телеканала в соцсетях: «Все забрали с офиса».

В офисе на Октябрьской силовики в штатском задержали видеоператора Александра Любенчука, сообщает Радыё Свабода.

ГУВД уже официально отреагировал: по факту незаконного использования товарного знака проводится проверка.

Как сообщается на сайте ведомства, в начале марта в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака «BELSAT» (зарегистрирован гражданином Беларуси в 2001 году) о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности.

В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушение ст.9.21 КоАП РБ (Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности). Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования.

Фото Борис Горецкий, БАЖ

«Ожидаемый удар»

Новость про обыски на офисах «Белсата» стала одной из самых обсуждаемых в Байнете утром пятницы. «Салідарнасць» предлагает краткий обзор мнений представителей гражданского общества.

Ляксей Лявончык

«В общем, я напишу открыто: своими сентенциями про «бессмысленность» и «неадекватность» Белсата в декабре глава польского МИД фактически дал дорогу всему, что сейчас будет происходить с каналом.

Мы имеем дело не с хитрым планом «Белсат в обмен на ТVP». Мы имеем дело с банальной глупостью и безграмотностью. На фоне которой облом Сикорскего-Вестервелле в 2010 был по крайней мере хорошей грамотной просчитанной попыткой».

Зьміцер Дрозд

«В какой-то степени ожидаемый удар — после очень удачной, рискованной и даже временами жертвенной работы журналистов на акциях, когда весь мир увидел, что в реальности происходило — предсказуемое желание режима закрыть рот единственному независимому белорусскому телеканалу…

Держись, Белсат! Ты нам нужен!»

Зміцер Лукашук

«Пятніца, вобшукі на офісах Белсат. Званю ў пракуратуру Мінска, каб даведацца аб прычынах:

– Связь с прессой у нас через специального человека. Но у нас сейчас коллегия и поэтому связь эта временно отсутствует.

– Але ж можа хто з кіраўніцтва можа мне нешта адказаць?

– Я же говорю – связь с прессой только через специального человека. Поэтому, удачи вам, Еврорадио, и хорошего настроения. Несмотря на дождик.

– Ага, і ня гледзячы на вобшукі на Белсаце...»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Я так понимаю, Григорьевичу кредит от Запада уже не нужен. Он что, с Путиным уже договорился об (не)уплате 700 миллионов за газ?»

«Они правду говорили о Дне Воли и вели трансляцию в режиме онлайн! Какие еще нужны причины для обысков в нашей «свободной» стране?».

«Это месть за освещение акций протестов».

«Хоть кто правду говорил. Жаль, что пошли таким путем».

«Белсат — единственный нормальный белорусский канал. В последнее время только его и можно смотреть, более-менее объективно пытаются освещать события, а также проводят аналитические программы с разными точками зрения. И это действительно ценно, когда ты можешь узнать о разных точках зрения, в отличие от БТ, где всегда все стабильно ЗА».

* * *

Напомним, что во время последних уличных акций протеста сотрудники телеканала неоднократно подвергались преследованиям со стороны силовиков.

Так, 12 марта в Орше была задержана Екатерина Андреева, которая в результате была оштрафована за «неповиновение законному требованию сотрудников милиции» и нарушение законодательства о СМИ.   

18 марта в Кобрине сотрудники милиции задержали журналистов Милану Харитонову и Александра Левчука. На журналистов составили протоколы за неподчинение сотрудникам милиции, а также за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Во время задержания была повреждена техника корреспондентов.

Шок! После задержания журналистке приказали раздеться перед видеокамерой

Во время акции, посвященной Дню Воли, был задержан оператор «Белсата» Александр Борозенко. Его обвинили в нецензурной ругани и арестовали на 15 суток. В изоляторе журналист объявил голодовку.

Это неполный список инцидентов, случившихся с журналистами, сотрудничающими с «Белсатом».

 
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