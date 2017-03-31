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31.03.2017
В американской тюрьме забит до смерти Ангел Смерти

В штате Огайо заключенный убил Дональда Харви, который получил кличку Ангел Смерти. Харви работал санитаром в больнице, а после ареста сознался в убийстве десятков пациентов.

Харви был приговорен к нескольким пожизненным срокам и отбывал наказание в тюрьме города Толидо. Во вторник вечером 64-летнего маньяка обнаружили избитым в камере. По предварительным данным, на него напал другой заключенный, зашедший в камеру к Харви.

В больницу пострадавший поступил в состоянии комы, с тяжелой черепно-мозговой травмой. Утром в среду Харви скончался.

Дональд Харви работал санитаром в больницах Цинциннати (штат Огайо) и Лондона (штат Кентукки) в 1970-1980-х годах. Большинству своих жертв помощник эскулапов подмешивал в больничную еду яд. Некоторые из пациентов задохнулись из-за того, что преступник отключил им аппараты искусственного дыхания.

Преступления Харви раскрылись, когда во время вскрытия 44-летнего пациента Джона Пауэлла патологоанатом почувствовал запах отравляющего вещества (цианида). В 1987 году Харви признался в убийстве 37 пациентов, заключив досудебное соглашение. Это позволило ему избежать смертной казни.

Харви признался, что обычно использовал для убийства цианид, поскольку его сложно обнаружить.

Позже Харви заявил, что несет ответственность за гибель более 80 человек, причем убивать он стал еще в студенческие годы. Тогда его жертвами становились соседи, приятели и возлюбленные. Дональд также признался, что в детстве был изнасилован, отмечает newsru.com.

Преступления совершались Харви в период с 1970-го по 1987 год.

Когда Харви работал в больнице Drake Memorial Hospital, медсестрам неоднократно поступали жалобы на него. Однако руководство клиники скрывало эти случаи. Одна медсестра в ходе судебного процесса заявила, что за несколько месяцев до ареста Харви заподозрила его в убийствах, совершенных из милосердия. Женщина сообщила об этом в полицию. Однако Лоуренс Уэлен, бывший тогда начальником полиции Цинциннати, сказал, что никакой информации об убийствах в больнице блюстителям закона не поступало.

В суде Харви говорил, что многие из пациентов были неизлечимо больны и он якобы пытался облегчить им страдания. Однако бывший прокурор округа Гамильтон Артур Ней - младший, который вел дело Харви в Цинциннати, заявил, что милосердие не было его мотивом: «Он убивал потому, что ему это нравилось».

 
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