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Общество
31.03.2017
Салiдарнасць
Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить на семь дней

О такой возможности заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Безвизовый режим в Беларуси могут увеличить до 12 дней. Об этом

на семинаре о международной деятельности Беларуси, организованном Национальным собранием, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщает Радыё Свабода.

— Такая возможность сейчас изучается. Мы выступаем за увеличение срока. Есть предложение вдвое увеличить срок пребывания на нашей территории иностранцев без визы — с пяти дней два раза, а с учетом выходных до двенадцати календарных суток, — сообщил замминистра. 

При этом чиновник сообщил, что для принятия такого решения «нужно какое-то время, чтобы учесть все аспекты»:

— Скажу честно, непросто принималось решение и о пяти днях. Однако мысль о том, чтобы продлить иностранцам без визы время пребывания в Беларуси, у нас есть.

Безвизовый режим с 80 странами в Беларуси действует с 12 февраля. За это время по официальным данным нашу страну посетили около 6000 безвизовых иностранцев.

Как в минском аэропорту встретили первую безвизовую туристку из Китая

МИД Беларуси напоминает

Въезд и выезд граждан 80 государств в безвизовом режиме на срок до 5 суток осуществляется только через пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск».

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется).

Действие указа не распространяется также на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание не принимаются.

Для въезда в Беларусь в безвизовом режиме через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск» иностранным гражданам необходимо при себе иметь:

– действительный паспорт или иной его заменяющий документ, предназначенный для выезда за границу;

– деньги: на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам;

– медицинский страховой полис на сумму не менее 10000 евро, действующий в Беларуси.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является также наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта «Минск» в течение 5 дней с даты въезда.

 
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