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Политика
31.03.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
Класковский: «Европа уже испытала от Лукашенко и кнут, и пряник»

Вернется ли Евросоюз к политике санкций, или продолжит сближение с Лукашенко?

После жесткого разгона акции, посвященной Дню Воли, Европа шлет сигналы официальному Минску.

Влиятельная польская газета «Rzeczpospolita» опубликовала статью Анджея Таляги — директора по вопросам стратегии Warsaw Enterprise Institute и советника компаний, производящих вооружения. Ее автор призывает Польшу отказаться от ставки на белорусскую оппозицию, закрыть глаза на репрессии и начать поддерживать Лукашенко. 

30 марта белорусские СМИ опубликовали письмо 72 депутатов Европарламента, которые осудили действия белорусских властей, потребовали немедленного освобождения арестованных и призвали руководство ЕС ужесточить политику в отношении властей Беларуси вплоть до введения санкций.

Завтра твоей страны спросило у экспертов, какая из инициатив имеет наибольшие шансы на реализацию. И что должна сделать Беларусь, чтобы защитить свои национальные интересы.

— На мой взгляд, позиция, которую артикулировала группа европарламентариев, и позиция, озвученная польским экспертом, — это два крайних подхода, которые демонстрирует Европа, — говорит политический обозреватель Александр Класковский. — Что касается депутатов Европарламента, то они всегда радикальнее, чем чиновники из исполнительных структур Евросоюза. И далеко не всегда декларации Европарламента превращаются в конкретные решения на уровне ЕС. Скорее это демонстрация позиции, солидарности. Но и своего рода сигнал Минску.

Однако, считает эксперт, вопрос возвращения санкций пока даже не стоит на повестке дня. К нему могут вернуться в случае появления в Беларуси новых политзаключенных.

— Европа уже испытала и кнут, и пряник. И убедилась, что ни один из инструментов не действует хорошо. Но это не значит, что их нужно чередовать. После определенного опыта использования санкций, который значительного видимого эффекта не принес, снова возвращаться к этой практике не очень перспективно, — говорит эксперт.

Продолжение экспертных мнений читайте здесь

 
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