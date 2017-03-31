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31.03.2017
Михаил Брошин
Дрезден. Фотопутешествие

Когда мы думаем о путешествии в европейскую страну, то, в первую очередь, на ум приходят Италия, Франция, Испания. Однако и поближе к Беларуси есть очень много интересного.

Фото Артёма Ачкасова

Рассказ о самых красивых местах Германии «Салідарнасць» начинает с Дрездена. Город со сложной судьбой невероятно прекрасен и способен произвести впечатление даже на видавшего виды туриста.

Фото Артёма Ачкасова, artemachkasov.com

Столица Саксонии заинтересует и тех, кто любит музеи, и тех, кто предпочитает просто гулять по городу, наслаждаясь видами.

Фото Михаила Брошина

«Мистический и сказочный Дрезден очаровал нас с первого взгляда», – один из самых характерных отзывов современных путешественников о городе.

Фрагмент скульптурной группы «Время, похищающее красоту». Фото Михаила Брошина

А вот что писал больше века назад английский драматург Джером Джером: «Дрезден, пожалуй, — самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи и картинные галереи, дворцы, сады, и прекрасные окрестности полны исторического интереса — всё это чарует, если проживешь целую зиму, но ошеломляет при поверхностном осмотре».

Фото Михаила Брошина

У Дрездена, что редкость, есть еще одно, литературное название – «Флоренция на Эльбе». Этого сравнения город удостоился за красоту архитектуры и богатство картинных галерей.

Фото Артёма Ачкасова, artemachkasov.com

Кстати, наши друзья из 34travel составили гид по Дрездену, в котором можно найти массу полезных советов.

Немало интересного и в окрестностях Дрездена. К примеру, замок Морицбург…

… или мост Бастай.

Фото Артёма Ачкасова, artemachkasov.com

Попасть в Дрезден из Беларуси проще всего через Берлин или Прагу. В обе столицы есть прямые авиарейсы из Минска. Существует и бюджетный вариант: из Вильнюса в Берлин летает Ryanair. Оттуда до Дрездена ходят автобусы (из Праги тоже) и поезда.

Фото Михаила Брошина

Так что, приятного путешествия!

 
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