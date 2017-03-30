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Зацепило!
30.03.2017
Алена Антонова
Какие решения выносят «незапрограммированные» судьи

Зацепило! Кто очерняет белорусское правосудие?

Первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович объяснил, почему суды по всей стране начали чаще выносить аресты участникам массовых мероприятий после того, как почти два года ограничивались штрафами.

Приведем цитаты из его ответа журналистам TUT.BY:

— Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан.

— Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет.

В течение последних недель просматривая новости с судов над задержанными белорусами, я лишь однажды удивилась, когда система дала сбой.

16 марта в Могилеве за участие в марше «нетунеядцев» судили пенсионера, ликвидатора аварии на ЧАЭС Александра Ноженко.

Мужчина попросил судью дать ему сутки, потому что он собирает деньги на операцию по зрению, и боится, что если ему дадут штраф, он останется слепым.

Александр подписал бумагу о признании вины и согласии на сокращенный порядок суда. Судья Полякова вынесла постановление об административном предупреждении.

Больше примеров подобных мягких наказаний в отношении участников массовых мероприятий я в новостях не встречала.

Вынося приговоры задержанным в печально прославившемся троллейбусе № 37 людям, судьи, не сговариваясь, дали людям по 12-15 суток (в среднем) – даже тем, у кого масок при себе не было обнаружено.

После маршей «нетунеядцев» на Дне Воли белорусы вдруг массово начали ругаться матом на глазах у ОМОНа, а еще – кричать, шуметь и размахивать руками. Судьи штрафовали и сажали их на сутки.

В списке жертв преследования за акции гражданского и социального протеста, по данным правозащитного центра «Вясна», более, чем 900 человек! Может быть, знаете хоть одного задержанного, чье дело довели до суда и его вину судья счел недоказанной?

«Вы превратили суд в конвейер наказаний!»

Высказывания судьи вызвали шквал комментариев на дискуссионной площадке talks.by.

«Суды себя настолько дискредитировали, что даже «непосвященные» поражаются, как этот так может быть! — пишет пользователь под ником Educator. — Назначать наказание без свидетелей, или когда свидетель откровенно врет и демонстрирует свое полное незнание обстоятельств дела? А знаменитая фраза одного из судьи цитата «...не в этом процессе...». Что значит? Судья вполне может перенести процесс, отправить материал на доработку, вызвать других свидетелей, запросить сведения с систем видеонаблюдения и т.д. Хоть по одному процессу это сделано? Вы превратили суд в конвейер наказаний, даже по их лицам видно, что им стыдно выносить эти постановления. Кстати, вы забыли упомянуть, что много хороших судей уволилось после 2011 года, не скажете, почему?»

«Их уже запрограммированными на работу берут…»

«То есть то, что мы наблюдали последние три недели, это оптическая и слуховая иллюзия? Массовый психоз? Так издайте указ, чтобы подобный массовый психоз работал в другую сторону: рраз! И все белорусы счастливы!»

«Конечно, их никто не программировал. Их уже запрограммированными на работу берут…»

«Силовик гражданина задержал и он же доказал его виновность. Где независимые свидетели? Кто после этого поверит в презумпцию невиновности? Я не верю». 

 
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