Путин сказал, что процитирует Рейгана. И процитировал Буша

На форуме «Арктика — территория диалога» Владимир Путин в ответ на вопрос журналиста CNBC Джеффа Катмора о влиянии России на американские выборы сказал, что процитирует Рональда Рейгана.

Вот что сказал Путин:

— Когда-то Рейган, дискутируя по поводу налогов, сказал: «Читайте по губам: НОУ».

На самом деле эту фразу произнес не Рейган. Это сделал в 1988 году во время предвыборной кампании кандидат в президенты Джордж Буш-старший. Он выиграл выборы, но сдержать обещание не смог — Конгресс, большинство в котором принадлежало демократам, добился введения новых налогов в 1990-м. Фраза Буша стала одним из самых известных высказываний политика и символом невыполненных политических обещаний.