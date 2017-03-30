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Экономика
30.03.2017
«Бабушкина крынка» и Могилевский мясокомбинат попали в «черный список» Россельхознадзора

Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз в Россию продукции двух белорусских предприятий, еще 12 перевел на усиленный контроль.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под временный запрет попали предприятие «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина Крынка») и Могилевский мясокомбинат.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 30 марта 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями Республики Беларусь», — говорится в документе.

На Могилевском мясокомбинате оперативно получить комментарий не удалось, но в «Бабушкиной крынке» TUT.BY подтвердили информацию о временном запрете.

— Были выявлены два несоответствия по сырам, а закрыли всю продукцию. По каким причинам, мы не знаем, — рассказали на предприятии.

Ранее сообщалось, что российское ведомство обнаружило в сырах «Бабушкиной крынки» консервант натамицин, а в говядине Могилевского мясокомбината — листерии.

Продукция еще 12 белорусских предприятий переведена «на усиленный лабораторный контроль». 

 
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