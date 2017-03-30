«Искали ножи-пистолеты, а нашли только марганцовку для рисования»

Один из задержанных по делу «Белого легиона» — Иван Ковальчук. Он студент 6-го курса архитектурного факультета БНТУ, одновременно работает в строительной компании «Оргстрой».

«При обыске ничего существенного не нашли. Забрали только камуфляжную одежду в которой он занимался своим хобби, диггерством», — уверяет Алексей Ковальчук, брат арестованного. Диггеры — это люди, которые исследуют подземные коммуникации.

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«Забрали каску военного образца, которую я ему сам давно отдал, а он ее привел в хороший вид, — продолжает брат задержанного. — По словам очевидца, присутствовавшего во время обыска, нашли наклейки «Антимайдан» и черно-красный анархистский флаг. Но свидетельствует ли это, что он причастен к каким-то массовым беспорядкам?! Полную картину завершают якобы найденные гвозди (небольшая горсть) и начатая упаковка марганцовки».

Алексей Ковальчик объясняет, что его брат окончил художественный колледж. Марганцовка была нужна ему, чтобы подготовить грунт для холста, а гвозди — чтобы натянуть и закрепить полотно.

Причем и гвозди, и марганцовку якобы вытащили из пакета, где находятся его вещи для рисования: палитра, жидкости вроде ацетона, краски, а также молоток, которым крепил гвоздями холст.

Свидетель обыска рассказал Алексею, что силовики очень расстроились, так как искали у Ивана ножи и пистолеты.

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