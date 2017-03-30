Беларусь и Россия не решили газовый спор

Россия и Беларусь не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам переговоров премьер-министров двух стран.

Об этом заявил журналистам глава Минэнерго Александр Новак по итогам этих переговоров.

- Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Беларуси. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, - приводит ТАСС слова Александра Новака.

Как заявил глава Минэнерго, Беларусь не готова погасить долг перед Россией за газ без предоставления преференций, на сегодня задолженность превышает $ 700 млн.

В то же время, заметил Новак, Россия, отмечая недостаточно конструктивную позицию Беларуси в газовом споре, продолжает переговоры.

- Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной, - сказал министр.

Суть проблемы

С начала 2016 года Беларусь ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Минск настаивал на равнодоходных с экспортом ценах и хотел платить $ 73 за 1 тыс. куб. м российского газа вместо $ 132. В ответ на недоплату Беларусью около $ 300 млн за поставленный газ Россия во второй половине 2016 года сократила поставки беспошлинной нефти в Беларусь с планируемых 24 млн тонн до 18 млн тонн.