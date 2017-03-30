«Некоторые ушли с работы, чтобы не открывать кошельки»

Почему украинские чиновники стали бояться грабителей, а судьи саботируют дела о коррупции — какой опыт Украины пригодится белорусам.

В Индексе восприятия коррупции за 2016 год (Corruption Perceptions Index 2016) Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место в рейтинге, поднявшись сразу на 28 позиций (по итогам 2015 года Беларусь занимала 107 место).

Как отмечают эксперты Международной неправительственной организации Transparency International, рост показателя обусловлен не только предпринимаемыми мерами по снижению уровня коррупции, но и тем, что многие страны ухудшили свои позиции.

По их мнению, принятие в 2015 году Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» положительно сказалось на восприятии коррупции. Однако внесения технических поправок в конкретные антикоррупционные законодательные акты и привлечения некоторых должностных лиц к уголовной ответственности недостаточно.

Дела разваливаются в судах

Евромайдан принудил новую власть в Украине заняться реформами. Одна из самых ожидаемых как украинцами, так и иностранными инвесторами – антикоррупционная – началась в 2014 году.

Провести реформы Украине помог Запад – деньги МВФ и перспектива визовой либерализации предоставлялись в обмен на четкие действия.

Были созданы три органа – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Самым полезным из этих органов украинские эксперты, с которыми нам довелось поговорить, называют НАБУ. Во-первых, глава его назначается в результате прозрачного конкурса. Во-вторых, там высокие зарплаты – нет соблазна брать взятки. В-третьих, с момента создания орган начал активно подавать иски в суды.

Однако эффективность деятельности НАБУ снижает медленное проведение судебной реформы. Пока не будет создан независимый судебный акнтикоррупционный орган, ничего толкового не получится — таков вердикт экспертов.

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