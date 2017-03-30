Минчане ищут собаку и ее хозяина, задержанного на День Воли

25 марта во время «хапуна» в Минске милиция задержала мужчину с собакой на поводке.

Это произошло на площади Калинина: около 14:00 много людей пришло туда со стороны Академии наук, где участникам шествия так и не разрешили собраться. Туда же подъехали и автозаки с «космонавтами».

Эту собаку «подозревали» в участии в Дне Воли. Фото со страницы Любови Лунёвой в Facebook

Похоже на то, что мужчина не собирался участвовать в акции, а просто гулял с собакой и подошёл посмотреть, что происходит. По одним данным, его задержали одного. По другим ― забросили в автозак вместе с собакой, которую выпустили из машины потом, в другом месте города.

Мы не знаем ни фамилии мужчины, ни его судьбу: в какое отделение милиции его увезли и как наказали. Также неизвестно, что произошло с собакой: защитники животных ищут её уже пятый день.

― Мне много откуда звонят, пишут люди. Я бы съездила и посмотрела. Но ведь никто не знает, как выглядит собака, так как фотографии непонятные. Скорее всего, это немецкая овчарка, ― рассказывает Еврорадио Полина, которая координирует поиск.

Фото со страницы Любови Лунёвой в Facebook

Собака, которая осталась одна на улице, могла бы попасть в «Фауну города» на улице Гурского. По нашим сведениям, похожая собака там есть, но попала в приют за два дня до 25 марта.

― У нас там есть [собаки], похожие на овчарок. Но они приехали 15-го, ― добавляют в «Фауне города».

Если вы видели, как 25 марта на площади Калинина в Минске задерживают мужчину с собакой, у вас есть фото или видео этого задержания, свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону (+375 17 3212296), по электронной почте (info@euroradio.fm) или через соцсети: FB и ВК.