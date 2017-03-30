За чертой бедности живет более 540 тысяч белорусов

Такие данные публикует официальная статистика.

В частности, по данным Белстата, в 2016 году за чертой бедности находились 5,7% белорусов. Это эквивалентно 541 тысячи граждан Беларуси.

В то же время годом ранее малообеспеченными считались лишь 484 тысячи человек. Таким образом, всего за год в стране стало на 57 тысяч бедняков больше.

Исходя из статистики по регионам, меньше всего малообеспеченных живет в Минске, а больше всего – в Брестской области. Там за чертой бедности, по данным Белстата, находится 8,1% населения.

Только в трех районах Беларуси получали больше 400 долларов