Кризис в Беларуси есть, но он какой-то не такой

Можно ли снижение инфляции считать признаком того, что белорусская экономика пошла на поправку?

Нацбанк Беларуси в четвертый раз с начала года снизил ставку рефинансирования – теперь уже до 14%. С одной стороны, это позитивный знак, который показывает, что финансовая ситуация в стране начала стабилизироваться.

С другой стороны, не все так просто – и выходом из кризиса тут пока не пахнет.

О неловкости ситуации «Салідарнасці» рассказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Действительно, мы видим, что в первые месяцы года инфляция замедлилась – до 7% годовых, чего в Беларуси не было уже давно, – замечает он. – Более того, Нацбанк ожидает, что в ближайшее время инфляция опустится даже ниже этой отметки. То есть, это будет ниже даже официального прогноза на год!

Такая удивительно низкая для белорусских реалий статистика, по словам собеседника, связана с положительными тенденциями на валютном рынке.

– Население по-прежнему продает валюты больше, чем покупает. Продолжается приток средств населения в срочные рублевые депозиты. Все это в сумме позволяет регулярно снижать ставку рефинансирования, – говорит Вадим Иосуб.

Специалист считает, что самое очевидное последствие этих шагов для населения – это снижение процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам.

– Но важно понимать, что низкая инфляция – это далеко не всегда признак оздоровления экономики, – предупреждает эксперт. – Может быть, например, глубокий экономический кризис, который сопровождается дефляцией, то есть, падением цен.

Аналитик обращает внимание, что в последнее время «меняется кризис нашей экономики»:

– Раньше это слово прочно ассоциировалось с высокой инфляцией и девальвацией белорусского рубля, сейчас у нас кризис протекает без этих черт, но замедляется экономика и снижаются доходы населения. Если сравнить это с кризисами, которые были при Прокоповиче, когда население беднело, цены росли и скакали курсы, сейчас также идет обеднение людей, хотя цены растут медленнее, а курсы стоят, – подчеркнул эксперт.

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