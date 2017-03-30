Суриков про День Воли: белорусские власти купировали протесты «без особого хамства»

Посол России рассказал про задержания во время акции протеста, декрет №3, цене на газ и про другие нюансы во взаимоотношениях двух стран.

«Белорусские власти не дали возможности случиться негативу»

Суриков поддержал позицию белорусских властей накануне 25 марта. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске.

— Белорусские власти купировали проведение марша протеста 25 марта и не дали возможности случиться негативу, — цитирует слова посла TUT.BY. — Без хамства особого, без грубости, без газов купировали. Но оказывается, это недемократично. Но на площади только революция созревает. Там ничего никогда не достигается. Есть другие формы, форумы, — добавил Суриков.

«Почему прав тот, кто придумал декрете №3, а не общество?»

Суриков также отметил, что считает, что белорусские власти в чем-то ошиблись, вводя налог на тунеядство.

— Декрет № 3 — подход к нормативному акту такого уровня должен более серьезно прорабатываться. Мнение чиновника у нас главное. А где общественность? Есть молодежные, ветеранские, женские движения. Почему с ними не обсуждать? Чтобы не рождалось потом полмиллиона бумажек — мол, заплати. Почему прав тот, кто придумал, а не общество? Проблема документа в том, что он не прошел проверку обществом. Отсюда раскол в обществе. Доводить раскол общества до критического и деньги под это получить — это сейчас задача непримиримой оппозиции. Ну как так, меня сократили — и приходит бумажка, мол, плати, — отметил посол.

В то же время дипломат считает, что к тем, кто сознательно уклоняется от труда, не платит налоги, возможно, должны приниматься какие-то меры.

«Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов»

Суриков считает, что до равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство.

— Но мы хотим от Союзного государства иногда больше, чем ему дали. Комиссии по правам человека, к примеру, так и не создали. А возникающие проблемы могли бы быть купированы. Не принят и Конституционный акт — готовится много лет, но проблема в неготовности передачи части национальных полномочий интеграционному органу.

— Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают, к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано. И каких единых условий хозяйствования мы хотим? Идиотский газовый пример: по 132 доллара Беларусь получает газ, и дальше промышленность получает его по 250 долларов, социальный сектор — намного меньше. В итоге Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов, — отметил Суриков.

Он также отметил, что не решены вопросы собственности имущества в рамках Союзного государства — что-то финансируется из бюджета Союза, «а потом объект как-то повисает».