В выходные ожидается до +20 градусов

Прогноз погоды на ближашие дни.

31 марта ожидается облачно, ветер западный, порывистый, в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем +3..+9°С; по юго-западу ночью +1..+6°С, днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать, сообщают сайт Белгидрометцентра.

1 апреля будет также облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8, по северо-востоку при прояснениях 0..-3°С; максимальная днем +11..+18°С, по юго-западу до +20°С, в крайних северо-восточных районах +5..+10°С.

2 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в северо-восточных районах, а днем по северу страны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +14..+21°С.