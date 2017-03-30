Лукашенко: «Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили: схватили и ушли»

На встрече с Бердымухамедовым Александр Лукашенко рассказал про лепту белорусов в экономику Туркменистана и предложил продавать свою продукцию с территории Беларуси.

Предлагаем наиболее яркие цитаты из его заявлений.

— Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Вы можете рассчитывать на Беларусь. Абсолютно уверен, что так будет поступать и руководство этой прекрасной земли во главе с его Президентом, моим давнишним другом, — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

«Мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле»

— За последние годы, буквально за пятилетку, мы достигли $ 300 млн в обороте товаров и услуг - это большие показатели. И мы потихоньку в этом плане прирастаем. Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле.

«Хорошо, что какую-то лепту в это внесли и белорусы»

Александр Лукашенко восхитился развитием столицы и Туркменистана в целом, подчеркнув особые успехи страны в сфере экономики.

— Хорошо, что какую-то лепту в это внесли и белорусы, построив комбинат. Открыть комбинат и начать работу — это только начало. Потом пойдут будни, нужно готовить людей, выходить на проектную мощность.

«Посмотрите, что вам выгодно в Европе продавать, пути мы определим»

— Вы можете продавать свою продукцию с территории Беларуси на европейский премиальный рынок. Мы обеспечим вас логистическими центрами, складами, оборудованием — у нас очень бурно это развивается сейчас. Посмотрите, что вам выгодно в Европе продавать, пути мы определим.

«Продукция эта нам как раз будет нужна»

— Нам надо определиться и выбрать коридор, по которому должны передвигаться наши грузы сюда и особенно отсюда, потому что через три-пять лет запустят крупную нефтехимическую отрасль в виде нескольких, семи-десяти, заводов, и продукция эта нам как раз будет нужна, в том числе и на «Могилевхимволокне». Я уже не говорю о хлопке — традиционном товаре, который мы по перспективным железным, автомобильным дорогам можем получать в Беларуси.

«Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили: схватили и ушли»

Глава государства также заявил, что реализация совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината демонстрирует высокий потенциал сотрудничества Беларуси и Туркменистана.

— Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили: схватили и ушли. Мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей. И сегодня многие туркмены с гордостью могут сказать, что они освоили эти технологии. То, что надо еще сделать, мы это сделаем, о чем мы с вами только что говорили. Мы готовы продолжить работу по сопровождению проекта, подготовке кадров, чтобы вы никогда не имели проблем с кадрами в этой сфере. Вы можете приезжать в любое время к нам, присылать любых специалистов для обучения. Мы будем и здесь работать у вас, пока не выйдем на проектную мощность.