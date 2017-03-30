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30.03.2017
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Зачем Беларусь берет кредиты у Всемирного банка?

И когда придется возвращать миллиард?

Нынешний визит старшего вице-президента Всемирного банка по операционным вопросам Кайла Питерса  в Беларусь  связан с развитием и утверждением новой страновой программы на следующие три-четыре года. На повестке дня девять программ общей суммой около 1 млрд долларов.

До каких пор Беларусь может брать кредиты и где та граница, после которой Беларусь не сможет обслуживать свои долги — об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Вадим Иосуб

— Что дает Беларуси сотрудничество с Всемирным банком?

— Всемирный банк традиционно финансирует масштабные инфраструктурные проекты: строительство и реконструкция дорог, объекты энергетики, возведение больниц, поликлиник. Это то, что нужно с точки зрения экономического развития страны, развития инфраструктуры и то, что не имеет мгновенного экономического эффекта, но воздействует на долгосрочный рост.

— Мы должны будем возвращать деньги Всемирному банку?

— Безусловно, эти деньги нужно возвращать. Это ни в коей мере не подарки. Эти кредиты выдаются на достаточно длительные сроки под процентную ставку значительно ниже рыночной, то есть, ниже той ставки, по которой нам удалось бы разместить еврооблигации. Но они со временем погашаются государством по соответствующему графику.

— За последние 20 лет ВБ предоставил Беларуси 1,6 миллиарда долларов. Это много или мало?

— Здесь трудно говорить в терминах много или мало. Тут важно отметить, что это финансирование проектов, которые вряд ли профинансировали бы коммерческие банки или иностранные инвесторы, которые исходят из коммерческих интересов и рассчитывают на быстрый возврат банковских процентов или инвестированные прибыли. Польза для Беларуси несомненная.

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