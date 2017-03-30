Нацбанк четвертый раз за год снижает ставку

Нацбанк второй раз в течение одного месяца принял решение о снижении ставки рефинансирования. С 19 апреля она составит 14%, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Правление Нацбанка также приняло решение о снижении с 19 апреля ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 18 до 17% годовых и ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 10 до 9% годовых.

Снижение ставок Нацбанк мотивировал так:

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции, в марте 2017 г. и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7 процентов в годовом выражении», — говорится в сообщении.

С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.