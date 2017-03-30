Из-за милицейского произвола в Беларуси 72 депутата Европарламента написали гневное письмо руководству Евросоюза.

В письме, перевод которого оказался в распоряжении «Салідарнасці», среди адресатов указан президент ЕС Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Антонио Таяни и другие высокопоставленные европейские чиновники.

Итак, чего требуют депутаты?

Во-первых, они осуждают действия белорусских властей, которые привели к тому, что «более тысячи мирных граждан Беларуси были избиты, арестованы и оштрафованы».

– Даже несмотря на то, что многие из них были освобождены, такое непозволительное и брутальное насилие со стороны силовых структур нельзя игнорировать, – пишут они.

Во-вторых, они признаются, что им было «ужасно наблюдать за действиями, в традициях советского КГБ, которые были использованы против лидеров оппозиции» – в частности, Николая Статкевича, который провел в тюрьме четыре дня без какой-либо информации о его задержании.

– Мы хотим, чтобы те мирные протестующие, которые до сих пор остаются арестованными, были незамедлительно освобождены. С них должны быть сняты все обвинения, – призывают авторы письма.

В-третьих, и это самое главное, евродепутаты предлагают руководству ЕС ужесточить политику в отношении властей Беларуси.

– В ответ на отмену санкций против представителей белорусской власти в феврале 2016 года произошли еще одни сфальсифицированные выборы в сентябре 2016-го. Также был вынесен ряд смертных приговоров. И сейчас – агрессивные действия ОМОНа на улицах городов Беларуси.

На основании этого мы уверены – нужна кардинальная смена политики Евросоюза в отношении режима Лукашенко. ЕС не может оставить без внимания надежды тысяч белорусских граждан, которые верят в демократическую и европейскую Беларусь.

ЕС должен безотлагательно ввести адекватные ограничительные меры в отношение тех представителей белорусской власти, которые ответственны за насилие, репрессии и фальсификацию выборов, – написали депутаты Европарламента.