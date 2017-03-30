Журналисты нашли ОМОНовца, который вел отважную белоруску в автозак

Против мирных демонстрантов на День Воли в Минске работал могилевский ОМОН.

В свежем номере журнала «Спецназ» на днях как раз вышел материал о буднях могилевского ОМОНа. Любопытно, что на фотографиях, которыми сопровождается текст, можно узнать некоторых омоновцев, которые были задействованы в разгоне акции 25 марта в Минске, пишет belaruspartisan.org.

В частности, журналисты опознали мужчину, который вел отважную белоруску в автозак.

Студентка с фото объяснила, почему при задержании спокойно шла в автозак

Фото: AP/Сергей Гриц

Есть на фото могилевского ОМОНа и другие бойцы, лица которых засветились на акции в Минске.

Почему в Минске на разгоне акции работал могилевский ОМОН?

«В целом, вся тактика действий в подобных случаях состоит из построения так называемого боевого порядка, — пояснил журналистам эксперт, имеющий отношение к внутренним войскам. — Определяется, кто будет задействован в первом эшелоне, кто во втором, кто будет находиться в резерве. Самые подготовленные и хорошо оснащенные силы, как правило, находятся в резерве, сначала используются так называемые линейные подразделения.

Наиболее подготовленными считаются минский ОМОН и специальные подразделения внутренних войск. В данном случае при разгоне акции в первую очередь были задействованы региональные силы. С расчетом на то, что их мало кто знает в лицо, им здесь не жить и не смотреть потом в глаза тем, кого они дубасили дубинками. Все было рассчитано на то, что им все равно, кого задерживать и тащить в автозак, этим и объясняется такая жестокость, когда фактически брали всех без разбора…»